Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vị tổng giám đốc làm hiệu trưởng và những dấu ấn để lại

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
24/11/2025 09:29 GMT+7

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, một tổng giám đốc, một người thầy tâm huyết sau nhiều năm gầy dựng nên ngôi trường ĐH mang tên Bác Hồ thời thanh niên, hiện nằm trong top 6 về quy mô đào tạo trên cả nước, đã không còn nữa.

Hôm qua (23.11), khi nghe tin PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng mất, tôi không "sốc" vì biết ông bệnh đã lâu. Nhưng tôi vẫn có chút bất ngờ. Có lẽ vì thông thường chúng ta luôn nghĩ rằng những người mình biết, mình từng gặp, mình từng có duyên làm việc, sẽ vẫn ở đâu đó quanh đây thôi, không đi đâu xa cả.

Tôi còn nhớ những năm đầu tiên khi là phóng viên của Báo Thanh Niên (từ 2006), tôi đã gặp ông ở ngay những buổi đầu tác nghiệp. Hôm đó, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi đối thoại, chia sẻ, giải đáp thắc mắc cho sinh viên ngành thư ký văn phòng, có sự tham gia của thầy hiệu trưởng, là PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng.

Vị tổng giám đốc làm hiệu trưởng và những dấu ấn để lại- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng

ẢNH: DUY ANH

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là đôi mắt sáng, nước da trắng, dáng người nhanh nhẹn và giọng nói sang sảng. Ông thân thiện và quý mến phóng viên. Sau buổi giao lưu với sinh viên ấy, đọng lại trong tôi là hình ảnh một vị hiệu trưởng có tinh thần đổi mới, hiện đại, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng giải quyết mọi vướng mắc cho sinh viên.

Ngày ấy, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn trăn trở làm thế nào để tiếp cận với thí sinh, mang thông tin của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành đến với thí sinh, nên ông có chủ trương tham gia tất cả những chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại các tỉnh, thành. 

Mang tinh thần ấy, các thầy cô của trường được cử đi cùng đoàn của báo, luôn không ngại khó ngại khổ, ròng rã trên chiếc xe khách nhỏ chật chội trong thời điểm đó, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho học sinh lớp 12 về các kỳ thi vào ĐH, CĐ... 

Được biết từ năm 2001, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng đang là Tổng giám đốc Công ty Dệt may Sài Gòn, đã mạnh dạn quyết định chuyển đổi Công ty dệt may Sài Gòn sang công ty cổ phần. Lúc bấy giờ nhiều người trong Hội đồng quản trị đưa ra đề xuất xây dựng chung cư với mục đích siêu lợi nhuận, nhưng ông lại muốn làm giáo dục

Ông đã phải thuyết phục Hội đồng quản trị, kêu gọi đầu tư thành lập trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động ngành dệt may lúc ấy, đồng thời tham gia đào tạo nghề để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Năm 2002, UBND TP.HCM ra quyết định cho phép thành lập Trường Kinh tế – Kỹ thuật – Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành trực thuộc công ty trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo công nhân may. 3 năm sau, Trường CĐ Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành được thành lập. Năm 2006, Trường được đổi tên thành Trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Và đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Nguyễn Tất Thành.

Chính vì là người đứng đầu một doanh nghiệp, nên hơn ai hết, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng hiểu sinh viên cần phải được đào tạo những gì.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng hướng đến việc xây dựng một trường ĐH mà đầu ra là sinh viên luôn đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Ngôi trường ấy phải mang lại lợi ích cho người học, người dạy, nhà trường, doanh nghiệp và giá trị cho xã hội.

Trong hơn 20 năm làm hiệu trưởng, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn kiên định với triết lý Đào tạo phải đi đôi với thực hành, đảm bảo lợi ích của người học, lợi ích của người thầy, lợi ích của xã hội. Ông luôn mong muốn học sinh, sinh viên được tiếp cận tri thức từ những giảng viên có trình độ chuyên môn và có tâm huyết với nghề giáo.

Từ một trường đào tạo công nhân may, đến nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục ĐH có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 38.000 người học.

Sau nhiều năm công tác, với những đóng góp cho kinh kế, giáo dục, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, Chính phủ tặng bằng khen...

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, đã qua đời lúc 14 giờ 10 ngày 22.11.

Lễ viếng PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng diễn ra từ 8 giờ ngày 27.11 đến 8 giờ ngày 28.11 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, P.Hạnh Thông, TP.HCM.

Tin liên quan

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim

Gắn liền với sứ mệnh 'trồng người', sự tận tụy và tâm huyết dìu dắt bao thế hệ trẻ đã làm nên hình ảnh đáng kính của nghề giáo. Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hãy cùng tôn vinh nghề nghiệp cao quý này, đặc biệt là những 'quý ông trên bục giảng' trong những câu chuyện dưới đây.

Người thầy trong tầm nhìn 2045

Trái tim người thầy: Điều mà máy móc không thể thay thế

Khám phá thêm chủ đề

Người thầy tinh thần đổi mới Tư vấn mùa thi học sinh lớp 12 đào tạo nghề quy mô đào tạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận