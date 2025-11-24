Vị tổng giám đốc làm hiệu trưởng và những dấu ấn để lại

Hôm qua (23.11), khi nghe tin PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng mất, tôi không "sốc" vì biết ông bệnh đã lâu. Nhưng tôi vẫn có chút bất ngờ. Có lẽ vì thông thường chúng ta luôn nghĩ rằng những người mình biết, mình từng gặp, mình từng có duyên làm việc, sẽ vẫn ở đâu đó quanh đây thôi, không đi đâu xa cả.

Tôi còn nhớ những năm đầu tiên khi là phóng viên của Báo Thanh Niên (từ 2006), tôi đã gặp ông ở ngay những buổi đầu tác nghiệp. Hôm đó, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi đối thoại, chia sẻ, giải đáp thắc mắc cho sinh viên ngành thư ký văn phòng, có sự tham gia của thầy hiệu trưởng, là PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng ẢNH: DUY ANH

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là đôi mắt sáng, nước da trắng, dáng người nhanh nhẹn và giọng nói sang sảng. Ông thân thiện và quý mến phóng viên. Sau buổi giao lưu với sinh viên ấy, đọng lại trong tôi là hình ảnh một vị hiệu trưởng có tinh thần đổi mới, hiện đại, đầy nhiệt huyết và sẵn sàng giải quyết mọi vướng mắc cho sinh viên.

Ngày ấy, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn trăn trở làm thế nào để tiếp cận với thí sinh, mang thông tin của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành đến với thí sinh, nên ông có chủ trương tham gia tất cả những chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại các tỉnh, thành.

Mang tinh thần ấy, các thầy cô của trường được cử đi cùng đoàn của báo, luôn không ngại khó ngại khổ, ròng rã trên chiếc xe khách nhỏ chật chội trong thời điểm đó, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho học sinh lớp 12 về các kỳ thi vào ĐH, CĐ...

Được biết từ năm 2001, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng đang là Tổng giám đốc Công ty Dệt may Sài Gòn, đã mạnh dạn quyết định chuyển đổi Công ty dệt may Sài Gòn sang công ty cổ phần. Lúc bấy giờ nhiều người trong Hội đồng quản trị đưa ra đề xuất xây dựng chung cư với mục đích siêu lợi nhuận, nhưng ông lại muốn làm giáo dục.

Ông đã phải thuyết phục Hội đồng quản trị, kêu gọi đầu tư thành lập trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động ngành dệt may lúc ấy, đồng thời tham gia đào tạo nghề để cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Năm 2002, UBND TP.HCM ra quyết định cho phép thành lập Trường Kinh tế – Kỹ thuật – Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành trực thuộc công ty trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo công nhân may. 3 năm sau, Trường CĐ Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành được thành lập. Năm 2006, Trường được đổi tên thành Trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Và đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Nguyễn Tất Thành.

Chính vì là người đứng đầu một doanh nghiệp, nên hơn ai hết, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng hiểu sinh viên cần phải được đào tạo những gì.

PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng hướng đến việc xây dựng một trường ĐH mà đầu ra là sinh viên luôn đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Ngôi trường ấy phải mang lại lợi ích cho người học, người dạy, nhà trường, doanh nghiệp và giá trị cho xã hội.

Trong hơn 20 năm làm hiệu trưởng, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng luôn kiên định với triết lý Đào tạo phải đi đôi với thực hành, đảm bảo lợi ích của người học, lợi ích của người thầy, lợi ích của xã hội. Ông luôn mong muốn học sinh, sinh viên được tiếp cận tri thức từ những giảng viên có trình độ chuyên môn và có tâm huyết với nghề giáo.

Từ một trường đào tạo công nhân may, đến nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục ĐH có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 38.000 người học.

Sau nhiều năm công tác, với những đóng góp cho kinh kế, giáo dục, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hùng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, Chính phủ tặng bằng khen...