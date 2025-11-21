Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim

21/11/2025 19:00 GMT+7

Gắn liền với sứ mệnh 'trồng người', sự tận tụy và tâm huyết dìu dắt bao thế hệ trẻ đã làm nên hình ảnh đáng kính của nghề giáo. Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, hãy cùng tôn vinh nghề nghiệp cao quý này, đặc biệt là những 'quý ông trên bục giảng' trong những câu chuyện dưới đây.

Trở về mái trường xưa để "khơi mở" tầm nhìn thực tế cho sinh viên

Có những chuyến đi xa là để trở về, và có những ngã rẽ bất ngờ lại trở thành sự nghiệp cả đời. Đó chính là cách mà nghề giáo đã "chọn" Thạc sĩ Đặng Thành Phương - Giảng viên khoa Marketing, Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM). Vốn là cựu sinh viên của trường, thầy Phương từng có thời gian trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Trong những lần quay lại tham gia hoạt động cựu sinh viên và gặp gỡ thầy cô cũ, ngọn lửa đam mê sư phạm trong thầy dần được nhen nhóm. Nhận được sự ủng hộ và định hướng từ chính những người thầy năm xưa, thầy Phương chính thức quay về trường công tác vào năm 2019.

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim- Ảnh 1.

Từng là cựu sinh viên, Thạc sĩ Đặng Thành Phương quay trở lại trường với mong muốn dùng trải nghiệm thực tế để khơi mở tầm nhìn và tiếp thêm năng lượng tích cực cho thế hệ "đàn em"

Điều khiến thầy Phương hạnh phúc không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là sự ghi nhận từ thực tế. "Các bạn quay trở lại trường trong những buổi họp mặt, chia sẻ rằng những kiến thức và kỹ năng ngoại khóa tại trường đã giúp ích rất nhiều cho công việc và giao tiếp xã hội" - Thầy Phương tự hào chia sẻ. Chính những phản hồi đó là động lực để thầy tin rằng việc mình dùng trải nghiệm của "người đi trước" để khơi mở tầm nhìn cho thế hệ sau là một hành trình đầy ý nghĩa.

Người bạn đồng hành giúp sinh viên "rút ngắn" chông gai trên đường lập nghiệp

Với Thạc sĩ Lê Phước Toàn Như - Giảng viên khoa Truyền thông số, Đại học Gia Định (TP.HCM), giảng dạy không chỉ là đứng trên bục cao nhìn xuống mà là cùng "lăn xả" vào thực tế. Nhận thấy sinh viên thời nay rất năng động nhưng thiếu va chạm, thầy lấy đó làm động lực để liên tục cập nhật kiến thức, công nghệ mới bên ngoài mang vào giảng dạy.

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim- Ảnh 2.

Không giữ khoảng cách thầy - trò, thầy Như chọn làm người cộng sự tận tâm, sẵn sàng cùng sinh viên thức khuya dậy sớm và "lăn xả" vào từng dự án để truyền nghề trực tiếp

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với thầy là lần cùng sinh viên thực hiện dự án "Khải Hoàn Ca" do Trường đại học Gia Định tổ chức để kỷ niệm 50 năm ngày Đất nước thống nhất."Mình cùng thức đêm, cùng dậy sớm làm chung với các bạn như một dự án thực thụ… cùng chia sẻ kinh nghiệm từ cách làm content, dựng hình đến edit video"- Thầy Như bồi hồi kể lại. Sự đồng hành không khoảng cách ấy giúp thầy trò kết nối dễ dàng hơn, và quan trọng nhất là giúp các bạn trẻ lấp đầy những thiếu sót để ứng dụng kiến thức ngay khi rời ghế nhà trường.

Trang bị hành trang để trò tự tin "chân cứng đá mềm" trước sóng lớn

Xuất thân từ phong trào Đoàn Hội, Thạc sĩ Nguyễn Thái Châu - Phó phòng Công tác sinh viên, Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) chọn cho mình lối đi riêng, chính là trang bị kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Thầy luôn trăn trở làm sao để sinh viên biết cách viết một chiếc CV chỉn chu, tự tin trả lời phỏng vấn và chọn đúng được nghề nghiệp để gắn bó lâu dài.

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim- Ảnh 3.

Thấu hiểu áp lực của thị trường lao động, thầy Châu dồn tâm huyết xây dựng "bệ phóng" kỹ năng, giúp sinh viên định vị giá trị bản thân để tự tin chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính nhất

Giá trị lớn nhất mà thầy Châu xây dựng được chính là sự tiếp nối bền vững. Thầy tự hào chia sẻ:"Sau bao nhiêu năm, điều tôi gieo được là nhiều thế hệ sinh viên thành đạt đã quay lại tiếp nhận đàn em khóa dưới vào thực tập. Đó là một giá trị rất nhân văn của nghề giáo".

Ba câu chuyện, ba phong cách giảng dạy khác nhau, nhưng điểm chung gắn kết các thầy chính là nhiệt huyết và tinh thần kiên định với sự nghiệp "trồng người". Dù giảng dạy ở bộ môn hay cương vị nào, họ đều không ngừng nỗ lực, dùng chính trải nghiệm thực tế và tư duy sắc bén để nâng bước cho thế hệ tương lai, trở thành tấm gương truyền cảm hứng về người đàn ông hiện đại đầy tâm huyết. Để tôn vinh và gửi lời tri ân đến những cống hiến thầm lặng ấy, nhãn hàng Romano đã thực hiện hành trình trao tặng những Hộp quà Chất Ý lịch lãm vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim- Ảnh 4.

Những Hộp quà Chất Ý của Romano thay lời tri ân gửi đến các giảng viên Trường đại học Tài chính - Marketing

Từ nơi tri thức bắt đầu: Chuyện chưa kể về những người thầy giáo mang lửa nghề trong tim- Ảnh 5.

Với hộp quà tri ân Romano, gói trọn Chất hương Ý, đây chính là "vũ khí tinh thần" giúp tôn lên nét lịch lãm và sự tự tin, đồng hành cùng các thầy trên hành trình "trồng người" cao cả

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, xin một lần nữa gửi đến các thầy cô lời chúc chân thành nhất. Mong thầy cô sẽ mãi giữ vững ngọn lửa đam mê, luôn là người chỉ đường vững chãi và gặt hái nhiều thành công trên con đường nghề giáo cao quý.

Hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng nam giới Việt, Romano mang đến dấu ấn khác biệt với trọn bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân sở hữu chất hương Ý nam tính. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo giúp phái mạnh khẳng định vẻ ngoài lịch lãm và sự tự tin trên hành trình xây dựng sự nghiệp.

Các sản phẩm của Romano hiện đang được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Go!, WinMart, Lotte Mart, Emart... cùng các cửa hàng bán lẻ uy tín trên toàn quốc và thông qua kênh bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, độc giả có thể truy cập vào Fanpage chính thức của Romano để tham khảo thêm các dòng sản phẩm giúp hoàn thiện phong thái của người đàn ông hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

ngày Nhà giáo Việt Nam giảng viên Romano Chất hương Ý Hộp quà Chất Ý lịch lãm
