Giáo dục

Nơi nhiều thế hệ giảng viên âm thầm cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghề

Ngọc Triều
Ngọc Triều
18/11/2025 09:36 GMT+7

Tháng 11 - mùa tri ân của những người làm nghề giáo. Giữa tuyến phố Võ Văn Ngân (TP.HCM) sôi động, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC) vẫn là biểu tượng đổi mới và sáng tạo trong giáo dục nghề nghiệp, nơi nhiều thế hệ giảng viên âm thầm cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghề.

Khẳng định uy tín bằng quy mô và chất lượng

Sau hơn 40 năm phát triển, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TDC) đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) hàng đầu của TP.HCM. Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật: tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu, nâng quy mô đào tạo lên hơn 12.000 sinh viên (SV), tiếp tục giữ vững niềm tin của người học và doanh nghiệp (DN).

Nơi nhiều thế hệ giảng viên âm thầm cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nghề - Ảnh 1.

NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, luôn tâm niệm GDNN không chỉ dạy nghề, mà còn dạy con người - dạy để họ sống có nghề, có nhân cách và khát vọng

ẢNH: DIỄM THI

Hiện nhà trường đào tạo 30 chương trình cao đẳng và 6 chương trình trung cấp, trong đó có 7 ngành trọng điểm cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường còn triển khai 10 chương trình đào tạo song hành và đào tạo kép với DN. TDC đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và 8 chương trình đào tạo cao đẳng; đồng thời 100% chương trình đào tạo trọng điểm được kiểm định. Nhà trường tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, từ quản lý đào tạo, học bạ điện tử đến văn bằng số hóa, hướng đến mô hình cao đẳng thông minh.

Tỷ lệ SV có việc làm sau tốt nghiệp luôn đạt trên 95%, nhiều ngành đạt 100%, khẳng định triết lý "đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn" và định hướng phát triển bền vững của nhà trường.

Tăng cường gắn kết doanh nghiệp - mở rộng hợp tác quốc tế

TDC được nhiều DN đánh giá cao về chất lượng SV thực tập và tuyển dụng. Năm 2025, tổng giá trị tài trợ, học bổng và hỗ trợ hợp tác dành cho SV và các chương trình của trường gần 12 tỉ đồng.

Cùng với đó, nhà trường mở rộng hợp tác với nhiều trường ĐH và tổ chức trong, ngoài nước, tiêu biểu như ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Trà Vinh, Viện Hợp tác và phát triển châu Âu, Tổ chức ASSIST... Ngoài ra, các DN như Acecook, Mitsubishi Bình Dương, Lazada Logistics Việt Nam cũng đồng hành trong đào tạo và tuyển dụng..., mở ra cơ hội học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế cho SV.

Khát vọng vươn xa

Năm học 2025-2026, TDC xác định đây là năm hành động đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến mục tiêu trở thành trường cao đẳng thông minh, xanh và hội nhập quốc tế.

Với tầm nhìn chiến lược của NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, TDC tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau hơn 40 năm phát triển, nhà trường đã trở thành điểm tựa tri thức của hàng vạn SV, góp phần cung ứng nhân lực cho TP.HCM và cả nước.

Vinh danh người thắp lửa đổi mới

Ngày 18.10.2025, trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến xuất sắc của thầy cho sự nghiệp GDNN VN.

Nhiều năm gắn bó với nghề, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc luôn tâm niệm: "GDNN không chỉ dạy nghề, mà còn dạy con người - dạy để họ sống có nghề, có nhân cách và khát vọng". Dưới sự lãnh đạo của thầy, TDC có bước phát triển đột phá, đặc biệt trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, Big Data vào công tác quản lý, công tác đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Không chỉ là nhà quản lý bản lĩnh, NGƯT-TS Phạm Hữu Lộc còn là người thầy tận tâm, được đồng nghiệp và SV yêu quý bởi phong cách lãnh đạo gần gũi, truyền cảm hứng. Thầy luôn khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và cống hiến. Nhiều giảng viên của TDC đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM, khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong GDNN.

Khám phá thêm chủ đề

đào tạo nghề giáo dục nghề nghiệp đào tạo cao đẳng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức TDC
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
