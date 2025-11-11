Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ trẻ

Đan Thanh
Đan Thanh
11/11/2025 22:13 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động hội nhập.

Chiều 11.11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính; anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính từ sáng kiến của giới trẻ Bộ Tài chính - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại đại hội

ẢNH: ĐT

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét trong thực tiễn.

Các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, chuyển hướng hoạt động theo tinh thần thiết thực, gắn với chuyên môn, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ trẻ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phương cũng chỉ ra, phong trào chưa thật sự phát triển đồng đều giữa các đơn vị; công tác giáo dục của Đoàn tuy được triển khai rộng khắp nhưng chiều sâu, tính bền vững chưa cao...

Chuyển đổi số phải trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động

Giai đoạn tới, ông Phương đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động hội nhập.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận việc khó, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát huy cao độ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ Tài chính trong công tác tham mưu, hoạch định và triển khai các chủ trương lớn, đột phá chiến lược của đất nước, của ngành.

Nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính từ sáng kiến của giới trẻ Bộ Tài chính - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy tặng bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

ẢNH: ĐT

Trong đó, chuyển đổi số, làm chủ KH-CN và phát triển bền vững phải trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động. Mỗi ý tưởng, sáng kiến, đề xuất của đoàn viên thanh niên đều cần hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách, cải thiện chất lượng dịch vụ công, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Hoàng Tùng cho rằng, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Anh Tùng đề nghị đại hội nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nhanh chóng cụ thể hóa vào nghị quyết và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới.

"Chúng ta cùng xác định phương châm công tác Đoàn là thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thực tiễn, thiết thực của các hoạt động Đoàn. Hoạt động Đoàn cần gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phong trào Đoàn cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tự học và làm việc sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; phát triển môi trường văn hóa công sở hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện định hướng phát triển chiến lược của ngành tài chính", anh Tùng nhấn mạnh.

