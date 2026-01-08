Đến đầu năm 2026, có bao nhiêu chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế?

Theo dữ liệu mà Cục Quản lý chất lượng công bố, tính đến ngày 31.12.2025, cả nước có tổng cộng 2.503 chương trình đào tạo của 191 cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước.

Các chương trình này bao gồm trình độ cử nhân (ở các loại hình chuẩn, tiếng Anh, tiên tiến, chất lượng cao, liên kết) và thạc sĩ.

So với thời điểm 31.9.2025 có 2.035 chương trình tại 178 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong nước, thì sau 3 tháng, số lượng đã tăng 468 chương trình.

Số cơ sở giáo dục ĐH có chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước cũng tăng từ 178 thời điểm cuối tháng 9.2025 lên 191 vào cuối tháng 12.2025.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một lễ tốt nghiệp. Đây là trường ĐH có số lượng chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế cao nhất nước ẢNH: HÀ ÁNH

Đối với bậc CĐ, 9 trường có chương trình giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn trong nước, gồm Trường CĐ Sư phạm Trung ương, Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum, Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, Trường CĐ Vĩnh Phúc, Trường CĐ Bến Tre, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường CĐ Sơn La, Trường CĐ Huế.

Đặc biệt, sau 3 tháng (từ 30.9), số chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế đã tăng từ 700 lên 721 (tăng 21 chương trình).

Top 5 cơ sở giáo dục ĐH có nhiều chương trình kiểm định quốc tế nhất gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) 56 chương trình; ĐH Bách khoa Hà Nội 44 chương trình; Trường ĐH Tôn Đức Thắng 41 chương trình; Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà nẵng) 37 chương trình; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 36 chương trình.

Vào 30.9.2025, có 65 chương trình đạt chuẩn quốc tế ở các cơ sở giáo dục ĐH, đến nay là 66. Cụ thể là có thêm Trường ĐH Văn Hiến với 2 chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đạt kiểm định của AUN-QA (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường ĐH ASEAN).

Các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế Được biết, hiện Việt Nam có 7 trung tâm kiểm định trong nước tham gia đánh giá chất lượng giáo dục ĐH, gồm: VNU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội); VNU-HCM CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM); CEA-UD: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Đà Nẵng); CEA-AVU&C: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam; VU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường ĐH Vinh); CEA-THANGLONG: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long; CEA-SAIGON: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn. Trong khi đó, có 11 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế tham gia đánh giá các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, gồm: AUN-QA: Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH ASEAN; CTI: Ủy ban văn bằng Pháp; ABET: Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ (Mỹ); AQUIN: The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (Viện Công nhận, chứng nhận và đảm bảo chất lượng, Đức); ASIIN: Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học (Đức); ACBSP: Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Mỹ; IACBE: International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng Kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo kinh doanh, Mỹ); AMBA: Association of MBAs (Hiệp hội MBA, Vương quốc Anh); ENAEE: European Network for Accreditation of Engineering Education (Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu); HCERES: Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH (Pháp); QAA: The Quality Assurance Agency for Higher Education - Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH (Vương quốc Anh).



