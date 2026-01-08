Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đến đầu năm 2026, có bao nhiêu chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
08/01/2026 19:20 GMT+7

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế tính đến ngày 31.12.2025.

Theo dữ liệu mà Cục Quản lý chất lượng công bố, tính đến ngày 31.12.2025, cả nước có tổng cộng 2.503 chương trình đào tạo của 191 cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước.

Các chương trình này bao gồm trình độ cử nhân (ở các loại hình chuẩn, tiếng Anh, tiên tiến, chất lượng cao, liên kết) và thạc sĩ.

So với thời điểm 31.9.2025 có 2.035 chương trình tại 178 cơ sở đạt tiêu chuẩn trong nước, thì sau 3 tháng, số lượng đã tăng 468 chương trình. 

Số cơ sở giáo dục ĐH có chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước cũng tăng từ 178 thời điểm cuối tháng 9.2025 lên 191 vào cuối tháng 12.2025.

Tính đến đầu năm 2026, có bao nhiêu chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế? - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một lễ tốt nghiệp. Đây là trường ĐH có số lượng chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế cao nhất nước

ẢNH: HÀ ÁNH

Đối với bậc CĐ, 9 trường có chương trình giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn trong nước, gồm Trường CĐ Sư phạm Trung ương, Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum, Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, Trường CĐ Vĩnh Phúc, Trường CĐ Bến Tre, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường CĐ Sơn La, Trường CĐ Huế.

Đặc biệt, sau 3 tháng (từ 30.9), số chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế đã tăng từ 700 lên 721 (tăng 21 chương trình).

Top 5 cơ sở giáo dục ĐH có nhiều chương trình kiểm định quốc tế nhất gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) 56 chương trình; ĐH Bách khoa Hà Nội 44 chương trình; Trường ĐH Tôn Đức Thắng 41 chương trình; Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà nẵng) 37 chương trình; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 36 chương trình.

Vào 30.9.2025, có 65 chương trình đạt chuẩn quốc tế ở các cơ sở giáo dục ĐH, đến nay là 66. Cụ thể là có thêm Trường ĐH Văn Hiến với 2 chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đạt kiểm định của AUN-QA (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường ĐH ASEAN).

Các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế

Được biết, hiện Việt Nam có 7 trung tâm kiểm định trong nước tham gia đánh giá chất lượng giáo dục ĐH, gồm: 

VNU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội); VNU-HCM CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM); CEA-UD: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Đà Nẵng); CEA-AVU&C: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam; VU-CEA: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường ĐH Vinh); CEA-THANGLONG: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long; CEA-SAIGON: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn.

Trong khi đó, có 11 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế tham gia đánh giá các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam, gồm:

AUN-QA: Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH ASEAN; CTI: Ủy ban văn bằng Pháp; ABET: Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ (Mỹ); AQUIN: The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (Viện Công nhận, chứng nhận và đảm bảo chất lượng, Đức); ASIIN: Tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học (Đức); ACBSP: Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Mỹ; IACBE: International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng Kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo kinh doanh, Mỹ); AMBA: Association of MBAs (Hiệp hội MBA, Vương quốc Anh); ENAEE: European Network for Accreditation of Engineering Education (Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu); HCERES: Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục ĐH (Pháp); QAA: The Quality Assurance Agency for Higher Education - Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH (Vương quốc Anh).


Tin liên quan

700 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, trường ĐH nào nhiều nhất?

700 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, trường ĐH nào nhiều nhất?

Hiện có 700 chương trình đào tạo của 65 trường ĐH đạt chuẩn quốc tế, hầu hết các ngành của nhiều trường đều được kiểm định.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân có thêm 15 chương trình đạt kiểm định quốc tế

Khám phá thêm chủ đề

Chương trình đào tạo chất lượng giáo dục tiếng Anh cơ sở giáo dục ĐH Giáo dục mầm non Kiểm định quốc tế trung tâm kiểm định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận