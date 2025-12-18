Chương trình đào tạo, lương của bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa ra sao?

Số lượng tín chỉ khác nhau

Theo thông tin đăng trên trang web của Trường ĐH Y dược TP.HCM, khung chương trình đào tạo bác sĩ nội trú gồm 150 đơn vị học trình (ĐVHT), học trong vòng 3 năm. Trong đó, phần kiến thức chung chiếm 22 ĐVHT, kiến thức cơ sở - hỗ trợ 23 ĐVHT, kiến thức chuyên ngành 77 ĐVHT, phần tốt nghiệp 28 ĐVHT.

Tổng số tín chỉ thực hành chiếm từ hơn 45 đến 55% tổng thời lượng đào tạo tùy vào từng chuyên ngành học và đều được học thực hành tại bệnh viện.

Trong khi đó, bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội cũng học 3 năm, 6 học kỳ, nhưng thời lượng là 100 tín chỉ. Trong đó, khối lượng kiến thức cơ bản 7 tín chỉ, kiến thức cơ sở - hỗ trợ 12 tín chỉ, khối lượng kiến thức chuyên ngành 61 tín chỉ. Khối lượng thực hành trong kiến thức chuyên ngành tối thiểu 50% và tối đa 70%. Khối lượng kiến thức luận văn và thi tốt nghiệp 20 tín chỉ.

Bác sĩ trẻ Trường ĐH Y Hà Nội "hô tên chọn chuyên ngành" học bác sĩ nội trú ẢNH: HMU

Đối với bác sĩ chuyên khoa I, khung chương trình đào tạo của Trường ĐH Y dược TP.HCM gồm 100 ĐVHT, học trong khoảng 2 năm. Trong đó, kiến thức chung 24 ĐVHT, kiến thức cơ sở - hỗ trợ 8 ĐVHT, kiến thức chuyên ngành 60 ĐVHT, ôn và thi tốt nghiệp 8 ĐVHT. Tổng thời lượng thực hành chiếm từ hơn 30% đến 50% tùy chuyên ngành.

Bác sĩ chuyên khoa I tại Trường ĐH Y Hà Nội học trong 2 năm với 67 tín chỉ. Trong đó kiến thức cơ bản 11 tín chỉ, kiến thức cơ sở-hỗ trợ 8 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành 46 tín chỉ. Khối lượng thực hành trong kiến thức chuyên ngành tối thiểu 50% và tối đa 70%. Khối lượng kiến thức luận văn và thi tốt nghiệp 2 tín chỉ.

Với bác sĩ chuyên khoa II, khung chương trình đào tạo của Trường ĐH Y dược TP.HCM bao gồm 100 ĐVHT, học trong khoảng 2 năm. Trong đó kiến thức chung 10 ĐVHT, kiến thức cơ sở - hỗ trợ 10 ĐVHT, kiến thức chuyên ngành 60 ĐVHT, luận văn 10 ĐVHT, ôn và thi tốt nghiệp 10 ĐVHT. Tổng số thực hành chiếm từ hơn 20% đến hơn 70% tùy chuyên ngành.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa II tại Trường ĐH Y Hà Nội học trong 2 năm, với 67 tín chỉ. Trong đó kiến thức cơ bản 9 tín chỉ, kiến thức cơ sở-hỗ trợ 8 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành 38 tín chỉ. Khối lượng thực hành trong kiến thức chuyên ngành tối thiểu 50% và tối đa 70%. Khối lượng kiến thức luận văn và thi tốt nghiệp 12 tín chỉ.

Tuy số lượng tín chỉ của mỗi chương trình đào tạo tại các trường có thể khác nhau nhưng đều được xây dựng căn cứ vào các văn bản như Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Chuẩn chương trình đào tạo ĐH, Quy chế đào tạo bác sĩ chuyên khoa (2001), Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú (năm 2006), Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú (năm 2020)...

Bắt đầu từ tháng 5.2025, Bộ Y tế có công văn quy định tăng cường thời gian thực hành ít nhất 50% thời lượng của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa; bố trí ít nhất 15% khối lượng học tập là các học phần tự chọn để đáp ứng nhu cầu của từng học viên.

Bộ Y tế khuyến khích cơ sở đào tạo khi xây dựng chương trình đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú thực hiện quy đổi khối lượng học tập tính theo đơn vị tín chỉ. Đối với chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ.

Lương bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa sau tốt nghiệp

Theo một đại diện Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tốt nghiệp bác sĩ nội trú sẽ được nhận 2 bằng gồm bằng bác sĩ nội trú và bằng bác sĩ chuyên khoa I. Trong khi đó tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I được nhận một bằng chuyên khoa I, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II được nhận một bằng chuyên khoa II.

Tại Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ của Bộ Y tế, có hiệu lực từ tháng 12.2025, bác sĩ chuyên khoa I được xếp vào nhóm bác sĩ chính (hạng II), áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), với hệ số từ 4,40 đến 6,78.

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với công thức tính lương = Hệ số x Mức lương cơ sở thì bác sĩ chuyên khoa 1 được hưởng mức lương từ 10,296-15,865 triệu đồng/tháng, tùy theo bậc hệ số. Đây là mức lương cơ bản, chưa bao gồm các khoản phụ cấp thâm niên, trách nhiệm, độc hại hay thu nhập tăng thêm từ bệnh viện.

Còn bác sĩ chuyên khoa II được xếp bác sĩ cao cấp (hạng I), được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00. Như vậy bác sĩ có bằng chuyên khoa II được hưởng mức lương từ 14,5-18,7 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ nội trú vì có bằng chuyên khoa I nên được xếp vào nhóm bác sĩ chính (hạng II), áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), với hệ số từ 4,40 đến 6,78, mức lương từ 10,296-15,865 triệu đồng/tháng.

Những trường nào đào tạo? Việt Nam hiện có khoảng 60 trường ĐH đào tạo khối ngành sức khỏe, tuy nhiên không phải trường nào cũng có đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Có trường đào tạo cả bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II như các trường ĐH Y Hà Nội, Y dược TP.HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Y dược Cần Thơ, Y dược (ĐH Thái Nguyên)...; có trường chỉ đào tạo chuyên khoa I như Trường ĐH Võ Trường Toản; có trường chỉ đào tạo bác sĩ nội trú như Trường ĐH VinUni; có trường đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và II, không đào tạo bác sĩ nội trú như Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Trà Vinh... Các trường hiện nay có đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II hoặc một trong 3, 2 trong 3: Trường ĐH Y Hà Nội Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia TP.HCM) Học viện Quân y Trường ĐH Dược Hà Nội Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam Trường ĐH Y tế công cộng Trường ĐH Y dược Hải Phòng Trường ĐH Y dược Thái Bình Trường ĐH Y dược Thái Nguyên Trường ĐH Y khoa Vinh Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng Trường ĐH Tây Nguyên Trường ĐH Y dược TP.HCM Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Y dược Cần Thơ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng Trường ĐH VinUni Trường ĐH Trà Vinh Trường ĐH Võ Trường Toản Trường ĐH Nam Cần Thơ