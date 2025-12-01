Trường ĐH Y dược TP.HCM mở ngành tâm lý học, tuyển sinh tổ hợp môn xã hội

Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM trong lớp học ảnh: đ.n.t

Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM đã ký quyết định về việc mở ngành đào tạo tâm lý học trình độ ĐH, dự kiến được tuyển sinh ngay trong năm 2026.

Theo quyết định này, trường mở ngành và giao khoa Y tế công cộng đào tạo ngành tâm lý học trình độ ĐH (mã số 7310401). Khoa xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, đào tạo và đánh giá kết quả học tập và cấp bằng theo quy định hiện hành.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết ngành tâm lý học của trường có định hướng lâm sàng. Hiện nhà trường chưa chốt phương án tuyển sinh ĐH năm 2026, tuy nhiên ngành tâm lý học dự kiến tuyển sinh dựa vào tổ hợp môn xã hội.

Hiện nay trường đào tạo bậc ĐH 15 ngành chính quy gồm: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt, dược học, hóa dược, điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng, dinh dưỡng, y tế công cộng.

Năm 2025, Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh trên 2.700 sinh viên, trong đó dược học có số lượng trúng tuyển nhiều nhất với 597 sinh viên, tiếp đó là y khoa với 434 sinh viên.

Nhiều trường ĐH tại TP.HCM đang đào tạo ngành tâm lý học như: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM… Đáng chú ý, từ năm 2024, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh ngành tâm lý học theo các tổ hợp: C00 (văn-sử-địa), B00 (toán-hóa-sinh), D01 (toán-văn-tiếng Anh).



