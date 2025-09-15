Tuyển sinh bác sĩ nội trú, vì sao ngành sản phụ khoa được ưa chuộng nhất?

Kỳ thi nội trú năm 2024 của Trường ĐH Y Hà Nội, chuyên ngành hấp dẫn nhất cũng là sản phụ khoa ảnh: quý hiên

Sản phụ khoa là chuyên ngành "cháy" chỉ tiêu sớm nhất

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành. Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay có quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự.

Mỗi sinh viên y khoa, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt chỉ được tham dự thi bác sĩ nội trú một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp ĐH. Sau khi biết điểm, những thí sinh có điểm cao nhất sẽ được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên, lần lượt cho đến khi hết chỉ tiêu. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.

Kết quả, chuyên ngành sản phụ khoa chỉ lấy 13 người nhưng đến lượt thí sinh đạt điểm cao thứ 33, chỉ tiêu cho chuyên ngành này đã hết. Sản phụ khoa là chuyên ngành hết chỉ tiêu sớm nhất trong số các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường ĐH Y Hà Nội, có 7 người lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa. Thủ khoa kỳ thi năm nay cũng chọn chuyên ngành này.

Năm ngoái, kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội cũng cho thấy, sản phụ khoa là chuyên ngành hấp dẫn nhất trong tổng số 38 chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú của trường.

Top đầu điểm chuẩn đào tạo bác sĩ nội trú ở nhiều trường

Không chỉ Trường ĐH Y Hà Nội, sản phụ khoa cũng dẫn đầu chuyên ngành có điểm trúng tuyển cao nhất đào tạo bác sĩ nội trú của nhiều trường y dược khác trong những năm gần đây.

Ví dụ, trong số 13 chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2024, bác sĩ nội trú sản phụ khoa dẫn đầu điểm chuẩn cùng với bác sĩ nội trú nhi khoa ở mức 23,5 điểm.

Điểm chuẩn bác sĩ nội trú năm 2024 của Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) cũng tương tự. Trong số 15 chuyên ngành, sản phụ khoa cũng thuộc top đầu với 23,3 điểm (chỉ sau da liễu).

Không dẫn đầu nhưng sản phụ khoa cũng thuộc top 4 chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú có điểm chuẩn đầu vào cao nhất đợt tuyển sinh sau ĐH vừa qua của Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Theo đó, thí sinh cần đạt điều kiện xét tuyển gồm môn chuyên môn chính phải đạt từ 7,0 điểm trở lên và 4 môn còn lại mỗi môn thi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên. Khi xét trúng tuyển, căn cứ tổng điểm 4 môn thi (không tính môn ngoại ngữ), xếp thứ tự từ cao xuống thấp, lấy đến hết chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành.

Nguyên nhân dẫn đến xu hướng lựa chọn bác sĩ nội trú sản phụ khoa

Chia sẻ nguyên nhân về xu hướng lựa chọn bác sĩ nội trú sản phụ khoa, các ý kiến nêu những nguyên nhân quan trọng.

Bác sĩ Trung Như, giảng viên bộ môn sản phụ Trường ĐH Y dược TP.HCM, chia sẻ lý do bản thân từng chọn học bác sĩ nội trú sản phụ khoa. "Nguyên nhân quan trọng có lẽ chính là môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong các bệnh viện, khoa sản có thể nói là nơi được nhiều bác sĩ yêu thích mong muốn được làm việc. Bởi không nơi nào như nơi đây luôn có những nụ cười, nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đón chào các thành viên mới trong gia đình…", bác sĩ Trung Như chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Trung Như, nguyên nhân khác còn xuất phát từ việc yêu thích môi trường học tập tại bộ môn phụ sản Trường ĐH Y dược TP.HCM. Sinh viên và học sinh tại đây được trải nghiệm quá trình học về sản và phụ sản theo chương trình hiện đại, trên các ca lâm sàng thực tế. Giảng viên luôn lắng nghe, người học có quyền "bác" lại ý kiến người thầy nếu đưa ra được bằng chứng y học cụ thể. Chính yếu tố "mở" này mà sản phụ khoa luôn thuộc top 1 hoặc 2 trong số các chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

Một bác sĩ khác thì cho rằng sản phụ khoa được ưa chuộng nhất trong đào tạo bác sĩ nội trú, có nguyên nhân quan trọng là cơ hội việc làm và thu nhập cao. Bác sĩ này nói: "Hiện nay, nhu cầu khám sản phụ khoa tăng cao, hứa hẹn nhiều cơ hội làm việc cho bác sĩ nội trú khi ra trường. Ngoài ra, đây là ngành dễ có thu nhập cao hơn những ngành khác. Do đó, việc chọn sản phụ khoa nhiều cũng là điều dễ hiểu".

Cũng theo bác sĩ này, nguyên nhân còn đến từ khả năng phát triển chuyên môn khi mà hiện nay chuyên ngành sản phụ khoa ở Việt Nam rất phát triển, thậm chí có những lĩnh vực có uy tín tầm quốc tế. Cho nên, chọn chuyên ngành sản phụ khoa giúp bác sĩ nội trú có khả năng phát triển chuyên môn và kỹ thuật cao sớm hơn và thuận lợi hơn.

Lãnh đạo Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng cho rằng có nhiều yếu tố thu hút người theo học bác sĩ nội trú sản phụ khoa, như: sở thích, nhu cầu xã hội, cơ hội học tập và sự phát triển nghề nghiệp sau này.