TP.HCM lập chính sách thu hút bác sĩ nội trú

Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP.HCM vừa có dự thảo Đề án Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT), nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Bác sĩ nội trú được xem là lực lượng tinh hoa của ngành y ẢNH: DUY TÍNH

7 NĂM CHỈ TUYỂN ĐƯỢC 417 bác sĩ nội trú

Theo thống kê, TP.HCM hiện có 11.570 BS (chiếm hơn 21% nhân lực y tế). Nhưng tỷ lệ BSNT được tuyển dụng tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế chưa cao. Từ năm 2018 - 2024, tổng số BSNT tuyển dụng được 417/1.500 người tốt nghiệp của Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (tỷ lệ 28%). Và hiện tổng số BSNT đang công tác tại các bệnh viện đa khoa (BVĐK), chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM là 736/7.044 (chiếm 10,5%).

Trong khi đó, theo nhận định của Sở Y tế TP.HCM: BSNT là lực lượng trẻ, được đào tạo bài bản về lý thuyết và thực hành, nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kỹ thuật mới; đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận các công nghệ điều trị mới và áp dụng vào thực tiễn lâm sàng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, chắc chắn nguồn nhân lực cần sử dụng phải từ BSNT.

Trên thực tế, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Tuy nhiên, những chính sách này chưa đề cập cụ thể đến BSNT, nhóm nhân lực chất lượng cao đặc thù trong ngành y tế. Do đó, cần có chính sách riêng để thu hút BSNT vào hệ thống y tế công lập, đảm bảo nhân lực cho BV tuyến đầu và chuyên khoa sâu.

Bên cạnh đó, sự phối hợp trường - viện không được chặt chẽ, thiếu đồng bộ dẫn đến việc khó khăn trong đào tạo thực hành cho BSNT. Chỉ tiêu tuyển sinh chủ yếu dựa vào năng lực của cơ sở đào tạo chưa dựa vào nhu cầu của các cơ sở y tế.

Ngoài ra, chương trình đào tạo thiếu cân bằng giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng. Do đó, cần cập nhật chương trình đào tạo BSNT góp phần tăng cường kỹ năng thực hành lâm sàng, giúp BSNT có trải nghiệm thực tế đa dạng. Những khó khăn hiện nay trong công tác tổ chức đào tạo, sử dụng và đãi ngộ BSNT ít nhiều ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng đào tạo.

Đến năm 2030: cần 655 bác sĩ nội trú

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 3 trường đại học y khoa đào tạo chương trình BSNT, gồm: Trường ĐH Y Dược TP.HCM đào tạo khoảng 200 - 250 BSNT/năm; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo khoảng 130 - 150 BSNT/năm; Trường ĐH Khoa học sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM đào tạo khoảng 130 - 150 BSNT/năm.

Trong khi đó, nhu cầu BSNT tại 22 BVĐK, chuyên khoa tuyến cuối trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2025 - 2030 để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu là 655 BSNT với 33 chuyên ngành đào tạo. Cụ thể năm 2025 cần 206 BSNT, từ năm 2026 - 2030 lần lượt là: 106, 102, 89, 84, 68.

Để đảm bảo số lượng BSNT theo nhu cầu, hằng năm, Sở Y tế TP.HCM đều rà soát và xác định nhu cầu BSNT của các BVĐK, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố theo từng chuyên ngành đào tạo để ban hành kế hoạch thu hút. Đồng thời phối hợp với các trường đại học y khoa trên địa bàn thành phố thông báo công khai rộng rãi nhu cầu để thu hút bác sĩ trúng tuyển BSNT đăng ký tham gia vào đề án.

C HÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ SINH HOẠT bác sĩ nội trú

Sở Y tế cho biết hiện nay, mức học phí đào tạo BSNT khoảng 80 triệu đồng/năm, trở thành gánh nặng tài chính đối với nhiều BS trẻ và là rào cản trong việc đăng ký theo học. Trong quá trình đào tạo, BSNT vừa học tập vừa trực tiếp tham gia công việc lâm sàng toàn thời gian tại BV, nhưng hầu như không có nguồn thu nhập ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn rất cao. Thực tế nhiều chuyên ngành thiết yếu như thần kinh, tim mạch, lao, giải phẫu bệnh, pháp y, hồi sức cấp cứu, ngoại nhi… thường khó thu hút bác sĩ do áp lực công việc nặng nề, thu nhập chưa tương xứng và ít hấp dẫn về cơ hội nghề nghiệp.

Vì vậy, ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% tiền học phí đối với BSNT. Bên cạnh đó, BSNT tham gia đào tạo các chuyên ngành thuộc danh mục khó thu hút sẽ được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong thời gian tham gia đào tạo bằng 2 lần mức lương cơ sở/tháng.

Và sau khi BSNT tốt nghiệp được các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tuyển dụng, bố trí công tác và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thành tài năng trẻ và lực lượng kế thừa cho sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Dự toán tổng kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo khoảng 17,6 tỉ đồng/năm (chỉ tiêu trung bình 220 BSNT/năm). Đồng thời, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 1 BSNT là 2 lần mức lương cơ sở/tháng. Dự kiến mỗi khóa đào tạo có khoảng 20 BSNT tham gia các chuyên ngành thuộc danh mục khó thu hút, tương ứng 10% tổng nhu cầu đào tạo BSNT hằng năm. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo BSNT đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu là 18,7 tỉ đồng/năm. Ước tính tổng chỉ tiêu của 3 khóa đào tạo BSNT (2025 - 2030) có 655 người.

Sở Y tế cho rằng việc xây dựng và ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo BSNT là hết sức cần thiết và phù hợp để bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực theo Nghị định 179/2024 ngày 31.12.2024 của Chính phủ (chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở).