Phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 11.10, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM diễn ra hội nghị khoa học với chủ đề "Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị động kinh kháng thuốc trong kỷ nguyên mới". Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 100 chuyên gia, phẫu thuật viên và bác sĩ đến từ các lĩnh vực ngoại thần kinh, thần kinh, tâm thần, sinh lý thần kinh và gây mê hồi sức.

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhấn mạnh, động kinh kháng thuốc là một trong những thách thức lớn của y học hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh. Trong khi điều trị nội khoa vẫn là nền tảng, thì vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người bệnh không đáp ứng với thuốc và cần đến các phương pháp can thiệp ngoại khoa. Hội nghị lần này được tổ chức với mục tiêu tạo ra một diễn đàn để đội ngũ y tế cùng nhau nhìn lại thực tiễn, cập nhật các tiến bộ mới nhất và chuẩn hóa những giải pháp phẫu thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả hơn, nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh.

Trong các báo cáo chuyên môn, nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận, từ việc tối ưu hóa điều trị nội khoa, cập nhật kỹ thuật phẫu thuật động kinh truyền thống, cho đến việc giới thiệu những tiến bộ trong phẫu thuật ít xâm lấn. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là kỹ thuật điều biến dây thần kinh phế vị (VNS), phương pháp sử dụng thiết bị cấy ghép để kích thích điện vào dây thần kinh phế vị, từ đó điều hòa hoạt động não bộ và giảm tần suất, mức độ các cơn động kinh. Đây được xem là hướng đi đầy tiềm năng cho những trường hợp động kinh kháng thuốc, khi thủ thuật có độ an toàn cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và đặc biệt có thể mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm người bệnh khác nhau.

Tại hội nghị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên tại Việt Nam trên người bệnh động kinh kháng thuốc. Người bệnh nam 17 tuổi, khởi phát động kinh kéo dài trong 15 năm, dù đã điều trị nội khoa và phẫu thuật nhưng triệu chứng động kinh vẫn xuất hiện với tần suất 5 -10 lần mỗi ngày. Tại hội nghị, ca phẫu thuật được thị phạm trực tiếp bằng phương pháp VNS, xâm lấn tối thiểu với đường mổ nhỏ, ít mất máu. Các đại biểu đã trực quan về toàn bộ quy trình kỹ thuật, từ chuẩn bị, gây mê, phẫu thuật đến cài đặt thiết bị.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) đầu tiên tại Việt Nam trên người bệnh động kinh kháng thuốc Ảnh: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh, sự kiện không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong điều trị động kinh tại Việt Nam mà còn mở ra định hướng phát triển dài hạn cho ngành ngoại thần kinh trong nước.

Bên cạnh những ưu thế vượt trội, các chuyên gia cũng chỉ ra thách thức trong việc triển khai rộng rãi kỹ thuật, từ chi phí điều trị đến yêu cầu về trang thiết bị và nhân lực. Tuy vậy, hội nghị lần này đã mở ra cơ hội để các cơ sở y tế tăng cường hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, giúp người bệnh ở nhiều tuyến có thể tiếp cận với phương pháp hiện đại.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Trương Thanh Tình, trong 5-10 năm tới, điều trị động kinh kháng thuốc sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ kết hợp phẫu thuật ít xâm lấn với các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các thiết bị thần kinh thế hệ mới, mở ra một kỷ nguyên điều trị toàn diện hơn cho người bệnh.

