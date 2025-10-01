Gia đình bệnh nhân (BN) cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, BN thường xuyên có các cơn đau bụng đột ngột, dữ dội, kèm theo nôn, cơn đau thường kéo dài vài phút. Sau cơn đau, BN thường nằm lịm, ý thức không tỉnh táo. Có nhiều cơn đau bụng kèm tình trạng bí tiểu tiện.

BN đã đi khám tại một số cơ sở y tế, được nội soi dạ dày, đại tràng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa nhưng không xác định được bệnh. BN cũng đã được khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, được chẩn đoán rối loạn dạng cơ thể, được sử dụng 4 loại thuốc thuộc nhóm điều trị lo âu, trầm cảm, nhưng triệu chứng đau bụng không cải thiện. Các cơn đau có xu hướng ngày càng tăng về số lượng và mức độ, có thời điểm 10 cơn đau một ngày, các cơn đau đặc biệt tăng sau khi bị mất ngủ.

Trước khi vào viện lần này, BN bị mất ngủ 2 ngày liên tiếp, sau đó liên tục có các cơn đau bụng, kèm theo nôn, giảm ý thức sau mỗi cơn đau, khó giao tiếp. Khi vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, BN được chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa để loại trừ các bệnh lý tiêu hóa. Ngoài ra, BN được ghi điện não kéo dài ngay sau cơn đau bụng, chụp cộng hưởng từ sọ não, khảo sát các bất thường thần kinh và làm các xét nghiệm chuyên sâu khác.

Bệnh nhân bị động kinh thể bụng đã hồi phục sau thời gian điều trị ẢNH: BSCC

Qua tiền sử bệnh, đặc điểm cơn đau, các bất thường sóng trên điện não đồ, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ hội chẩn đưa ra hướng chẩn đoán BN bị "động kinh thể bụng". Ngay sau 2 ngày điều trị, BN đã đáp ứng với phác đồ thuốc chống động kinh cục bộ. Sau 14 ngày điều trị, BN không tái phát các cơn đau như trước, được ra viện, kê đơn điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ.

Theo Th.S Tạ Văn Hải, Phó trưởng khoa điều trị Thần kinh - đột quỵ bán cấp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, động kinh thể bụng là bệnh hiếm gặp, không gây ra các cơn co giật nghiêm trọng nhưng khiến BN có triệu chứng bệnh đường tiêu hóa (đau bụng, nôn mửa, hoặc tiêu chảy), do đó thường dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa, dẫn đến người bệnh bị chậm trễ trong điều trị. Với BN trên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như nôn, đau bụng, mất nước điện giải, rối loạn ý thức kèm theo một số biến chứng thứ cấp khác ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần.

"Điện não đồ (EEG) là công cụ cốt lõi để chẩn đoán động kinh thể bụng, ghi lại hoạt động điện bất thường trong não. EEG kéo dài hoặc EEG video (kết hợp ghi hình) giúp xác định thời điểm và đặc điểm cơn, phân biệt động kinh với các rối loạn tiêu hóa không liên quan", Th.S Hải cho biết.