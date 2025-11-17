Ngành y tế TP.HCM: Khối thi đua 12 gắn kết, hợp tác, phát triển

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng, thể hiện tinh thần "Hợp tác - Gắn kết - Phát triển", đồng thời khẳng định quyết tâm của các đơn vị y tế tư nhân trong việc chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Khối thi đua 12, nơi chất lượng song hành cùng sự đoàn kết và nhân văn trong y tế

Với sự tham gia của các đơn vị trong Khối gồm: BV Quốc tế City (Khối trưởng Khối thi đua 12), BV Gia An 115, BV FV, BV Phương Nam, BV Đa khoa Vạn Hạnh, BV Đa khoa Mỹ Đức, BV Quốc tế Minh Anh, BV Triều An, BV Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, BV Đa khoa Tân Hưng, BV Vạn Phúc City, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM.

ThS.BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Khối trưởng Khối thi đua 12, chia sẻ: "Chăm sóc sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho người bệnh là sứ mệnh chung của chúng ta. Ngành Y không phải nơi cạnh tranh mà là môi trường để cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa giá trị. Mỗi đơn vị đã đóng góp kinh nghiệm, sáng kiến riêng, tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần hợp tác và phát triển của Khối thi đua 12. Tôi tin khối sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo và bứt phá trong năm 2025".

Các đội bóng ra sân khai mạc ẢNH: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY

Ba hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện thi đua và giao lưu năm 2025

Giải Bóng đá giao hữu Khối thi đua 12, ngành y tế TP.HCM mở rộng lần I, năm 2025 diễn ra ngày 8.11.2025

Hội thao đã quy tụ 12 đội bóng tạo nên sân chơi lành mạnh, gắn kết. Đặc biệt, Bệnh viện Quốc tế City, đơn vị Khối trưởng phát động chương trình "Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ" đến toàn thể cán bộ, nhân viên.

- Giải vô địch thuộc về: Liên quân Sở Y tế TP.HCM

- Giải nhì thuộc về: Bệnh viện FV

- Đồng giải ba thuộc về: Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Triều An

Đại diện các đội chụp lưu niệm ẢNH: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY

Hội nghị Khoa học kỹ thuật và cải tiến chất lượng với chủ đề: "Chất lượng, trải nghiệm và y tế số", diễn ra ngày 15.11.2025

Gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề (Khoa học kỹ thuật; Cải tiến chất lượng), quy tụ chuyên gia, nhà quản lý và nhân viên y tế trong Khối Thi đua 12. Các báo cáo xoay quanh nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và xây dựng bệnh viện thông minh.

2 giải báo cáo viên xuất sắc: