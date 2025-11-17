Ngành y tế TP.HCM: Khối thi đua 12 gắn kết, hợp tác, phát triển

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng, thể hiện tinh thần "Hợp tác - Gắn kết - Phát triển", đồng thời khẳng định quyết tâm của các đơn vị y tế tư nhân trong việc chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng.
Khối thi đua 12, nơi chất lượng song hành cùng sự đoàn kết và nhân văn trong y tế
Với sự tham gia của các đơn vị trong Khối gồm: BV Quốc tế City (Khối trưởng Khối thi đua 12), BV Gia An 115, BV FV, BV Phương Nam, BV Đa khoa Vạn Hạnh, BV Đa khoa Mỹ Đức, BV Quốc tế Minh Anh, BV Triều An, BV Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, BV Đa khoa Tân Hưng, BV Vạn Phúc City, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM.
ThS.BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Khối trưởng Khối thi đua 12, chia sẻ: "Chăm sóc sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho người bệnh là sứ mệnh chung của chúng ta. Ngành Y không phải nơi cạnh tranh mà là môi trường để cùng học hỏi, chia sẻ và lan tỏa giá trị. Mỗi đơn vị đã đóng góp kinh nghiệm, sáng kiến riêng, tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần hợp tác và phát triển của Khối thi đua 12. Tôi tin khối sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo và bứt phá trong năm 2025".
Ba hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện thi đua và giao lưu năm 2025
Giải Bóng đá giao hữu Khối thi đua 12, ngành y tế TP.HCM mở rộng lần I, năm 2025 diễn ra ngày 8.11.2025
Hội thao đã quy tụ 12 đội bóng tạo nên sân chơi lành mạnh, gắn kết. Đặc biệt, Bệnh viện Quốc tế City, đơn vị Khối trưởng phát động chương trình "Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ" đến toàn thể cán bộ, nhân viên.
- Giải vô địch thuộc về: Liên quân Sở Y tế TP.HCM
- Giải nhì thuộc về: Bệnh viện FV
- Đồng giải ba thuộc về: Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Triều An
Hội nghị Khoa học kỹ thuật và cải tiến chất lượng với chủ đề: "Chất lượng, trải nghiệm và y tế số", diễn ra ngày 15.11.2025
Gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề (Khoa học kỹ thuật; Cải tiến chất lượng), quy tụ chuyên gia, nhà quản lý và nhân viên y tế trong Khối Thi đua 12. Các báo cáo xoay quanh nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và xây dựng bệnh viện thông minh.
2 giải báo cáo viên xuất sắc:
- 1. TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Quốc tế City
Chủ đề: Tích hợp AI và Big Data trong quản lý chất lượng và an toàn người bệnh
2. ThS-BS-CKII Đỗ Anh Vũ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
Chủ đề: Kết quả phẫu thuật cột sống ít xâm lấn lối sau trong vẹo cột sống thắt lưng do thoái hóa
2 giải "Báo cáo viên Ấn tượng nhất"
1. Chủ đề: "Thực trạng văn hóa An toàn người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quốc tế City năm 2025"
Báo cáo viên: ThS. Huỳnh Phi Hổ, Bệnh viện Quốc Tế City
2. Chủ đề: "Điều trị Bệnh nhược cơ ngoại trú theo đối tượng"
Báo cáo viên: TS-BS Lê Tự Quốc Tuấn, Bệnh viện Triều An
2 giải "Báo cáo viên Đột phá nhất"
1. Chủ đề: "Một số vấn đề ứng dụng kỹ thuật cao trong nghiên cứu khoa học y sinh nhằm nâng cao chất lượng trong nghiên cứu và triển khai lâm sàng"
Báo cáo viên: PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM
2. Chủ đề: "Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn ngoại trú tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh"
Báo cáo viên: ThS-DS Nguyễn Huy Phúc- Bệnh viện Quốc tế Minh Anh
- 1 Giải Poster xuất sắc thuộc về BV Đa khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn với chủ đề "Cải tiến phương pháp đào tạo nội bộ"
- 1 Giải Poster ấn tượng nhất thuộc về BV Quốc tế City với chủ đề "Mô hình quản lý rủi ro tích hợp tại BV Quốc tế City"
- 1 Giải Poster đột phá nhất thuộc về BV Vạn Phúc City với chủ đề "Bộ dụng cụ hỗ trợ - Chăm sóc vết thương vùng chi dưới"
Hội thi "Duyên dáng nét đẹp ngành Y", chủ đề: "Blouse trắng - Nét đẹp từ trái tim", diễn ra ngày 15.11.2025
Đây là nơi tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, nhân ái và trí tuệ của những "người chăm sóc sức khỏe" mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng.
Kết quả chung cuộc đã tìm ra những gương mặt xứng đáng:
Giải nhất thuộc về Trần Thị Huỳnh Như (Bệnh viện Quốc tế City)
Giải nhì thuộc về Đinh Thị Huế Thanh (Bệnh viện FV)
Các giải ba thuộc về Nguyễn Hưng Mỹ Ngọc (BV Đa khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn)
Đặng Ngọc Thanh Hà (BV Quốc tế City), Đoàn Thị Ngọc Trâm (BV Gia An 115)
Cam kết: Không ngừng học hỏi, sẻ chia và lan tỏa giá trị ngành y
Với vai trò Khối trưởng của khối thi đua 12, Bệnh viện Quốc tế City luôn đồng hành cùng các đơn vị với tinh thần thi đua tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế tư nhân ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và nhân văn, góp phần đưa hệ thống y tế TP.HCM thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á.
Bệnh viện Quốc tế City
