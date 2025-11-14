Phát triển bệnh viện lớn nhất TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu

Nguồn nhân lực 1.566 người cho bệnh viện 1.500 giường

Chiều 13.11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM cho biết Bệnh viện đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng đông nam TP.HCM, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương là bệnh viện lớn nhất TP.HCM với diện tích 16 ha, quy mô 1.500 giường bệnh, phá vỡ kỷ lục Bệnh viện Nhi đồng thành phố (10 ha, 1.000 giường bệnh).

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bình Dương có tổng số 1.566 viên chức và người lao động, bao gồm 383 bác sĩ, 99 dược sĩ, 659 điều dưỡng, 110 hộ sinh và 71 kỹ thuật y.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ xây dựng phương án tổng thể về chuyển giao, sắp xếp và đào tạo đội ngũ nhân lực của bệnh viện.

Việc này được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm không gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh; bố trí và điều chuyển nhân lực hợp lý giữa các khoa, phòng, ưu tiên cho các chuyên khoa trọng điểm. Đồng thời chuẩn hóa vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức phù hợp với mô hình bệnh viện đa khoa.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương - bệnh viện lớn nhất TP.HCM sẽ phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu 1.500 giường ẢNH: DUY TÍNH

Phát triển các chuyên khoa mũi nhọn ở bệnh viện lớn nhất TP.HCM

Trong định hướng phát triển chuyên sâu, Bệnh viện đa khoa Bình Dương tập trung đầu tư cho các chuyên khoa mũi nhọn, hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại.

Trọng tâm là phát triển các lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và ung bướu với mục tiêu nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các ca bệnh phức tạp, giảm tỷ lệ tàn tật và tử vong.

Song song đó, bệnh viện định hướng mở rộng các kỹ thuật can thiệp nội mạch, ngoại niệu - nam học, hồi sức nhi và sản khoa chuyên sâu; đồng thời tăng cường năng lực hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán tiền sản, di truyền học và gây mê hồi sức.

Lĩnh vực ung bướu được chú trọng toàn diện từ tầm soát, phát hiện sớm đến điều trị đa mô thức; chuyên khoa giải phẫu bệnh và kỹ thuật y học hạt nhân được xem là nền tảng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Ngoài ra, bệnh viện quan tâm phát triển chuyên ngành huyết học - truyền máu, đảm bảo cung ứng máu an toàn, điều trị hiệu quả các bệnh lý huyết học ác tính; đồng thời, chuẩn hóa và hiện đại hóa hạ tầng, thiết bị y tế nhằm hỗ trợ toàn diện cho các chuyên khoa.

Với định hướng phát triển nêu trên, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức, đào tạo nhân lực và triển khai kỹ thuật chuyên sâu.

Từ đó, xây dựng Bệnh viện đa khoa Bình Dương thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực đông nam TP.HCM và các tỉnh lân cận.