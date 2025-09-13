Bác sĩ nội trú: Thi gay gắt, học khắc nghiệt nhưng vẫn thu hút, vì sao?

Thi cạnh tranh, học vất vả

Bác sĩ Nguyễn Trần Khánh Vân, bác sĩ nội trú năm 3 chuyên ngành ung thư của Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết kỳ thi bác sĩ nội trú có sự cạnh tranh gay gắt giữa những bác sĩ vừa tốt nghiệp ĐH các ngành y khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền.

"Hầu hết tại các trường, bác sĩ nội trú đăng ký chuyên ngành trước khi thi, chỉ một số ít trường có kết quả thi xong mới đăng ký và người cao điểm nhất được chọn chuyên ngành trước. Ở những chuyên ngành 'hot' như răng hàm mặt, phẫu thuật tạo hình, nội khoa, sản phụ khoa... thì sự cạnh tranh rất lớn do có nhiều bác sĩ muốn học. Có chuyên ngành tỷ lệ chọi lên tới vài chục", bác sĩ Khánh Vân thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Trần Khánh Vân lựa chọn học bác sĩ nội trú vì được thực hành, làm việc như một bác sĩ thực thụ dù quá trình này rất vất vả ẢNH: N.V

Theo bác sĩ Khánh Vân, để học bác sĩ nội trú, học viên sẽ phải thi 5 môn gồm 2 môn chuyên ngành, một môn cơ sở ngành, ngoại ngữ và toán xác suất thống kê.

Khánh Vân cho biết, tại Việt Nam, các bác sĩ tốt nghiệp ĐH có 3 hướng đi. Một là theo hướng thực hành 12 tháng (từ năm 2023 về trước là 18 tháng) tại các bệnh viện để lấy giấy phép hành nghề bác sĩ, sau đó mới học chuyên khoa hoặc thạc sĩ tùy định hướng. Tuy nhiên đa số phải được bệnh viện nơi công tác cử đi, có khi phải sau vài ba năm mới được đi học.

Hướng thứ 2 là học lên thạc sĩ ngay sau tốt nghiệp, sau 2 năm có bằng, nhưng một số tỉnh sẽ không cấp giấy phép hành nghề (năm 2024 trở về trước). Bác sĩ sẽ phải mất thêm 1 năm để có giấy phép hành nghề (từ năm 2024).

Hướng nhiều người chọn nhất là học bác sĩ nội trú. Sau khi tốt nghiệp, các bác sĩ sẽ có bằng bác sĩ nội trú, bằng chuyên khoa 1 và giấy phép hành nghề. Nếu chuyên ngành đó tại trường có đào tạo chương trình thạc sĩ thì được nhận thêm bằng thạc sĩ (nếu được đào tạo song song).

Do bác sĩ nội trú là con đường ngắn nhất để trở vừa thành một bác sĩ có chuyên môn cao vừa có giấy phép hành nghề nên thu hút cực lớn số lượng người thi. Quá trình ôn thi cũng rất căng thẳng, đa số học viên phải tự học trước đó nhiều tháng đến cả năm, vì thế trúng tuyển là một niềm tự hào lớn.

Tuy nhiên, quá trình học bác sĩ nội trú còn căng thẳng và khắc nghiệt hơn 6 năm ĐH.

Bác sĩ Vân chia sẻ: "Phần lớn thời gian của các bác sĩ nội trú là ở bệnh viện, làm việc thực thụ như một bác sĩ của bệnh viện, với các công việc như khám chữa bệnh, trực đêm, phụ mổ. Ngoài công việc ở bệnh viện, tụi em còn phải thu thập mẫu thực hiện nghiên cứu khoa học cho luận văn, làm các chuyên đề... Chưa kể thời gian học trên trường, rồi lịch thi dồn dập. Nghĩa là cùng lúc bác sĩ nội trú phải làm nhiều việc để đáp ứng yêu cầu từ thầy cô, khoa, trường và bệnh viện".

Với cường độ học tập và làm việc căng thẳng, khắc nghiệt như vậy, các bác sĩ nội trú phải có một sức khỏe cực kỳ tốt và cách sắp xếp, quản lý thời gian hợp lý.

Những chuyên ngành "hút" bác sĩ nội trú

Tại sự kiện "Match Day" của Trường ĐH Y Hà Nội để bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành mới đây, có 690 bác sĩ có cơ hội hô tên chọn chuyên ngành (tổng số 39 chuyên ngành). Trong số 20 bác sĩ dẫn đầu điểm số được hô tên chọn ngành đầu tiên, có đến 7 người lựa chọn chuyên ngành sản phụ khoa. Chuyên ngành có sức hút thứ 2 là phẫu thuật tạo hình với 4 người.

Các bác sĩ trẻ "hô tên chọn chuyên ngành" tại Trường ĐH Y Hà Nội mới đây ẢNH: TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

Trong mấy năm qua, mỗi năm Trường ĐH Y dược TP.HCM có khoảng hơn 200 đến hơn 270 học viên trúng tuyển vào 26-28 chuyên ngành bác sĩ nội trú. Những bác sĩ có điểm cao nhất cũng sẽ được chọn chuyên ngành trước. Ngành nào đã đủ chỉ tiêu thì những người sau sẽ phải chọn chuyên ngành khác.

Theo đó, những chuyên ngành chỉ tiêu cao và thu hút nhiều bác sĩ đăng ký nhất là răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, ngoại - lồng ngực, nội khoa.

Lãnh đạo Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết, ngành da liễu cũng rất thu hút nhưng chỉ tiêu hàng năm lại không cao. Vì thế sự cạnh tranh cũng rất lớn. Những ngành rất ít bác sĩ lựa chọn là lao, tâm thần, có năm chỉ 2, 3 bác sĩ theo học.

Được biết, trên toàn quốc hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, gồm: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Hải Phòng, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP. HCM), Trường ĐH Y dược Thái Bình, Học viện Quân y, Học viện Y dược học cổ truyền, Trường ĐH VinUni.