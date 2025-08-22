Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học sức khỏe

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 20:17 GMT+7

Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học sức khỏe - Ảnh 1.

Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học sức khỏe

ảnh: đào ngọc thạch

Tối 22.8, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Theo đó, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất ở cả 3 phương thức xét tuyển. Cụ thể, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 25,6 điểm; phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 896 điểm; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM  85,5 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học sức khỏe - Ảnh 2.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

