Ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Khoa học sức khỏe ảnh: đào ngọc thạch

Tối 22.8, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025.

Theo đó, ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất ở cả 3 phương thức xét tuyển. Cụ thể, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 25,6 điểm; phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 896 điểm; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM 85,5 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.