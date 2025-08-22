Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Ngành báo chí điểm chuẩn cao nhất

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Chiều 22.8, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Cụ thể các phương thức gồm: Phương thức 1 xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Phương thức 2 xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025; Phương thức 3 xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có biên độ điểm chuẩn dao động từ 20 đến 28,55 điểm, cao nhất là ngành báo chí với với 28,55 điểm (tổ hợp C00), thấp nhất là ngành ngôn ngữ Nga với 20 điểm (tổ hợp D01). Đa số các ngành có điểm chuẩn theo tổ hợp trên 21 điểm (95,8%)

Đối với phương thức xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dao động từ 650 đến 972 điểm, cao nhất là ngành truyền thông đa phương tiện với 972 điểm, thấp nhất là ngành ngôn ngữ Italia với 650 điểm.

Đối với các phương thức còn lại (xét tuyển bằng kết quả học tập kết hợp một số điều kiện thành tích), điểm chuẩn dao động từ 24 đến 29,35.



Điểm chuẩn phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 như sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.