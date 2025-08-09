Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Tân khoa đi trên đường hoa trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp

Lâm Viên
Lâm Viên
09/08/2025 19:05 GMT+7

Hơn 600 tân cử nhân, kiến trúc sư và dược sĩ Trường ĐH Yersin Đà Lạt bước đi trên con đường hoa trạng nguyên để nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày 9.8, Trường ĐH Yersin Đà Lạt tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2025 (lần thứ 19). Dịp này có 614 tân cử nhân, kiến trúc sư và dược sĩ bước đi trên con đường hoa trạng nguyên để tiến vào hội trường nhận bằng tốt nghiệp, thể hiện sự trưởng thành và thành công trên chặng đường học tập.

Tân khoa Trường ĐH Yersin Đà Lạt đi trên đường hoa trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 1.

Các tân khoa Trường ĐH Yersin Đà Lạt bước đi trên con đường hoa trạng nguyên để tiến vào hội trường nhận bằng tốt nghiệp

ẢNH: Lâm Viên

Tân khoa Trường ĐH Yersin Đà Lạt đi trên đường hoa trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 3.

Trao bằng thạc sĩ quản lý kinh tế

ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là cột mốc thiêng liêng đánh dấu bước chuyển mình của các tân cử nhân, từ giảng đường đến hành trình lập nghiệp và cống hiến cho cộng đồng.

Điều đặc biệt, trên mỗi chiếc mũ tốt nghiệp, các tân khoa trang trí như một câu chuyện, dấu ấn cá nhân thể hiện qua từng nét vẽ, từng họa tiết; phản ánh cá tính, ước mơ và cả lời tri ân thầm lặng. 

Tân khoa Trường ĐH Yersin Đà Lạt đi trên đường hoa trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 4.

Những chiếc mũ tốt nghiệp được ghi tên tân khoa và trang trí thêm họa tiết đẹp mắt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ, tiến sĩ Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt, nhấn mạnh: "Hôm nay, các bạn chính thức đặt dấu mốc khởi đầu cho những sứ mệnh mới sâu sắc hơn, rộng lớn hơn mà các bạn sắp đảm nhận với tư cách là những người trí thức trẻ. Tôi kêu gọi các em hãy tự tin và làm những gì mình yêu thích, nhưng đừng quên hãy sống có trách nhiệm và xứng đáng với những lợi thế mà mình đang có".

Tân khoa Trường ĐH Yersin Đà Lạt đi trên đường hoa trạng nguyên nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh 6.

Tiến sĩ Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Yersin Đà Lạt, khen tặng thủ khoa

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong lễ tốt nghiệp lần này, Trường ĐH Yersin Đà Lạt vinh danh và khen tặng 19 thủ khoa cùng 18 sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc toàn khóa học. 

