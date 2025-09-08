Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vai trò của học ngoại ngữ trong thời đại AI

Ngọc Long
Ngọc Long
08/09/2025 06:05 GMT+7

Công nghệ phát triển vượt bậc, trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời và hoàn thiện từng ngày với nhiều công cụ hỗ trợ dịch thuật khiến việc học và dạy ngoại ngữ không còn như trước. Biết và sử dụng ngoại ngữ không còn là kỹ năng cần thiết duy nhất mà phải đi kèm một năng lực chuyên môn khác.

Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, Giám đốc quốc gia Cơ quan khảo thí MTS (Anh) kiêm Giám đốc Công ty tư vấn GD-ĐT HEW London (VN), nhận định dù AI phát triển thì việc học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung vẫn "vô cùng cần thiết". Bởi lẽ, dù AI có thể đảm nhận việc dịch thuật, song chỉ người có năng lực tiếng Anh tốt mới có thể hiểu được các tầng nghĩa, ẩn ý của ngôn ngữ một cách tốt nhất.

Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh

Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh

ẢNH: NGỌC LONG

"AI có thể dịch thuật với độ chuẩn xác cao song khả năng sử dụng ngôn ngữ để thuyết phục khách hàng vẫn chỉ có thể thực hiện một cách tối ưu bởi người giỏi ngoại ngữ có khả năng đàm phán. Người càng giỏi ngoại ngữ càng có khả năng tận dụng AI tốt hơn, bởi họ có thể kiểm tra độ hiệu quả của AI và tạo ra các câu lệnh chuẩn để AI phục vụ con người. Chưa kể nếu ở vùng mất sóng hoặc không có AI, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình", bà nói.

Sự chủ động, độc lập và đáng tin cậy là các lợi thế khi chọn học tiếng Anh trong thời đại AI, theo bà Ngọc.

Còn thạc sĩ Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ học ứng dụng ở ĐH Warwick (Anh), nhìn nhận trong bối cảnh công nghệ phát triển, có khả năng sẽ xuất hiện một thiết bị dịch thuật theo thời gian thực, gắn vào tai người dùng với độ chính xác cao nhờ AI. "Khi đó, ý nghĩa của việc học tiếng Anh như một kỹ năng không thể thiếu có thể giảm nhiều", anh Khoa nhận định.

"Nếu tương lai đó diễn ra, việc dạy và học tiếng Anh sẽ thay hình đổi dạng, từ kỹ năng sinh tồn xuống còn một loại kỹ năng bổ sung như học đàn piano hay võ thuật và người ta sẽ học hoặc vì thích hoặc vì muốn phát triển bản thân, chứ không còn bắt buộc. Nếu điều này thực sự xảy ra sẽ đòi hỏi giáo viên phải có năng lực tốt hơn nữa khi thị trường thu hẹp lại", thạc sĩ Khoa nói, song nhấn mạnh đây là tương lai của hơn một thập niên nữa.

Về cơ hội nghề nghiệp của sinh viên các ngành liên quan đến tiếng Anh trong bối cảnh này, bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc khuyên sinh viên chuẩn bị hai nhóm kỹ năng. Thứ nhất là nhóm kỹ năng chung gồm giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ, tinh thần học tập suốt đời... Thứ hai là những kỹ năng riêng liên quan tới nghề nghiệp để trở nên nổi bật như giảng dạy, biên dịch, phiên dịch, sáng tạo nội dung, chăm sóc khách hàng quốc tế...

