Thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ: Đối tác bên Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính

Bộ GD-ĐT mới ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Thông tư 16 có một số điểm mới so với thông tư cũ (ban hành năm 2022), nổi bật là quy định bên Việt Nam (đơn vị liên kết) phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (sau đây gọi là chứng chỉ ngoại ngữ).



Học sinh tham gia một ngày hội IELTS do Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức ẢNH: HỘI ĐỒNG ANH

Theo Thông tư 16, bên Việt Nam là đơn vị liên kết tổ chức thi - cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam - có thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác với cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài tại Việt Nam. Bên nước ngoài là đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bên Việt Nam phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thi và giám sát, kiểm tra quá trình tổ chức thi tại các địa điểm thi được phê duyệt đảm bảo an toàn, chất lượng, nghiêm túc, khách quan. Bên Việt Nam cũng phải có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các vướng mắc liên quan đến chứng chỉ và người dự thi; các phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ.

Một điểm mới khác của Thông tư 16 như nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh/thành quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn của mình. Hoặc cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các bên liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài…

Thông tư 16 cũng làm rõ khái niệm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hợp pháp và phổ biến trên thế giới. Cụ thể, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận hợp pháp ở nước sở tại khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ.

Hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập, công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong chương trình đào tạo đối với sinh viên quốc tế tại nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức.

Xem bản đầy đủ Thông tư 16 ở đây.