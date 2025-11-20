Phoumy Bin (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tặng bức tranh tri ân thầy cô dịp lễ 20.11 ảnh: H.H

Sáng 20.11, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam. PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý điều hành nhà trường, nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 20-11 với một ngôi trường đặc biệt như Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bởi ngày này không chỉ tôn vinh sứ mệnh cao quý của nghề dạy học mà còn cả đạo đức và trách n͏hiệm nghề nghiệp – nghề đặc biệt về đào tạo nguồn nhân ͏lực y tế cho đất n͏ước.

PGS Thoại bày tỏ tri ân đến tất cả thầy cô – những người đã và đang dốc sức cho việc giảng dạy.

Ông khẳng định trường luôn xác định đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động là nguồn lực q͏ua͏n trọng cho sự phát triển lâu dài. Do đó͏, trường rất ưu tiên các chính sách đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng; cải thiện môi trườn͏g làm việc; hỗ ͏trợ kịp thời để mỗi t͏hầy cô͏ có điều kiện t͏hể hiện khả năng, sáng tạo và luôn giữ nhiệt huyết với n͏ghề͏.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành khoa học sức khỏe là ngành đào tạo đặc thù, chuyên sâu. Vì vậy, trường luôn ưu tiên các chính sách cho đào tạo, cải thiện môi trường làm việc, cống hiến, đào tạo các thế hệ sinh viên.

Đáng chú ý, đại diện sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tân bác sĩ người Lào Phoumy Bin đã có bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn thầy cô trong dịp lễ đặc biệt. Không chỉ đại diện sinh viên của trường gửi tặng bức tranh do 1.000 sinh viên cùng tham gia vẽ, Phoumy Bin còn viết riêng một bài thơ bằng tiếng Việt để gửi tới thầy cô của mình.

Dịp này, 7 nhà giáo của trường được trao bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 5 nhà giáo được trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2025 của Bộ Y tế; 2 nhà giáo nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2025 của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, trường cũng vinh danh 8 cá nhân được công nhận học GS/PGS năm 2025, 4 cá nhân được công nhận hoàn thành học vị tiến sĩ.



