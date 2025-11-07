Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cam kết giữ 100% quyền lợi sinh viên y Việt-Đức

Sinh viên chương trình Y Việt-Đức Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ảnh: hà ánh





3 phương án theo thứ tự ưu tiên với sinh viên y Việt-Đức

Khoa Y Việt-Đức Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo kết luận buổi tọa đàm ngày 22.10 giữa trường, khoa cùng gia đình và sinh viên khóa 2023, 2024.

Theo đó, ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU - CHLB Đức) đã thông báo ngừng chương trình hợp tác từ sau năm 2027 do sự thay đổi về chính sách cung cấp đề thi quốc gia các kỳ thi chuyển giai đoạn M1 và chuyển giai đoạn M2 từ Viện Khảo thí y dược học quốc gia CHLB Đức (IMPP), thông qua buổi tọa đàm vào ngày 22.10.2025 giữa nhà trường, Khoa Y Việt-Đức và phụ huynh sinh viên các khóa liên quan.

Theo đó, nhà trường khẳng định tất cả sinh viên y Việt-Đức các lớp 2023 và 2024 sẽ được hỗ trợ để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa.

Các nguyên nhân dẫn đến việc ngừng chương trình hợp tác, kết luận trường nêu, Viện Khảo thí y dược học quốc gia CHLB Đức (IMPP) - cơ quan độc lập cung cấp đề thi các kỳ thi chuyển giai đoạn M1 và chuyển giai đoạn M2, đã thay đổi chính sách về việc ngưng cung cấp đề thi ra khỏi phạm vi CHLB Đức kể từ ngày 31.12.2027.

Việc thay đổi chính sách trên của IMPP đã làm gián đoạn việc tổ chức các kỳ thi M1 và M2 cho sinh viên Khoa Y Việt-Đức, dẫn đến việc Trung tâm Y khoa Mainz thuộc ĐH Johannes Gutenberg (CHLB Đức) buộc phải dừng chương trình hợp tác với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch kể từ lớp 2025. Tuy nhiên, sinh viên các khóa 2023 và 2024 vẫn được nhà trường sắp xếp để tiếp tục học tập, không bị buộc dừng hay hủy bỏ chương trình đào tạo đã đăng ký.

Buổi đối thoại cũng đã thống nhất các phương án giải quyết trên cơ sở thảo luận giữa các bên liên quan bao gồm: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Việt-Đức, GS-TS-BS Reinhard Urban (Đại diện Trung tâm Y khoa Mainz, ĐH JGU) với phụ huynh và sinh viên các khóa 2023, 2024.

Cụ thể như sau:

Thông báo của trường cũng nêu, các phương án này đã bắt đầu được giải quyết từ cuối tháng 10.2025.

Sinh viên vẫn sẽ có con đường sang thực hành lâm sàng năm thứ sáu tại CHLB Đức

Đặc biệt, kết luận của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu cam kết "không thay đổi chương trình đào tạo hoặc thời gian đào tạo của sinh viên y Việt-Đức các lớp 2023 và 2024. Các sinh viên này tiếp tục theo học chương trình y Việt-Đức theo đúng khóa đã trúng tuyển vào Khoa Y Việt-Đức. Nhà trường sẽ cùng đồng hành cho đến khi sinh viên các lớp thi xong kỳ thi M2 và M3, trong khuôn khổ pháp lý cho phép".

Ngoài ra, trường sẽ thông báo sớm và minh bạch bằng văn bản đến phụ huynh và sinh viên các khóa liên quan khi có thông tin mới về kết quả của các phương án giải quyết. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện các phương án giải quyết sẽ được tính toán và thông báo công khai.

"Việc dừng chương trình hợp tác đào tạo là sự cố quốc tế và ngoài ý muốn của cả Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm Y khoa Mainz - ĐH JGU. Hiện tại, nhà trường không đơn phương thay đổi cam kết, mà đang nỗ lực thực hiện các phương án giải quyết thay thế và cam kết giữ đúng 100% quyền lợi ban đầu của sinh viên. Đồng thời, GS-TS-BS Reinhard Urban cũng đã khẳng định sinh viên các khóa 2023 và 2024 vẫn sẽ có con đường sang thực hành lâm sàng năm thứ sáu tại CHLB Đức, nhưng cách thực hiện có thể sẽ khác", thông báo kết luận buổi tọa đàm của Khoa Y Việt-Đức Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu.