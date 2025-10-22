Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Vì sao Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đột ngột bị dừng chương trình y Việt-Đức?

Hà Ánh
Hà Ánh
22/10/2025 12:43 GMT+7

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin về việc đột ngột bị dừng chương trình y Việt-Đức, đồng thời nêu các phương án xử lý với sinh viên đang theo học chương trình này.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đột ngột bị dừng chương trình Y Việt-Đức - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin việc bị đột ngột dừng đào tạo chương trình y Việt-Đức

ảnh: hà ánh

Hôm nay (22.10), Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin việc bị đột ngột dừng đào tạo chương trình y Việt-Đức.

Đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình y Việt – Đức

Chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ y khoa giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU, CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013, với mục tiêu mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức. Trong quá trình triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực chuyên môn và tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình y Việt – Đức kể từ năm học 2024, do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí y khoa quốc gia Đức (IMPP). Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

Quyết định chấm dứt hợp tác được ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6.2024, theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố Viện IMPP (Viện ra đề thi y - dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027.

"Dù Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua. Nhưng tại thời điểm hiện tại. các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, trường chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo y Việt Đức", thông báo nhà trường nêu.

Theo đó, với khóa 2025, toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của khoa y Việt – Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20.10.2025. Đảm bảo lộ trình học tập 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế phê duyệt. Công khai, minh bạch các nội dung học vụ và tài chính, bảo vệ đầy đủ quyền lợi của sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024, dựa theo lộ trình kết thúc hợp tác giữa 2 bên tính từ thời điểm tháng 7.2024, nhà trường sẽ tích cực trao đổi với đối tác để cho các khóa 2023, 2024 được tiến hành như trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên cùng gia đình.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đột ngột bị dừng chương trình Y Việt-Đức - Ảnh 2.

Sinh viên chương trình y Việt-Đức Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong lễ tốt nghiệp

ảnh: PNT

Chương trình y Việt-Đức là gì?

Chương trình y Việt-Đức được biết đến là chương trình đào tạo y khoa đạt chuẩn châu Âu giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) hợp tác thực hiện 12 năm qua.

Chương trình y Việt - Đức bắt đầu từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian học 6 năm 3 tháng, trong đó 5 năm tại Việt Nam và 1 năm 3 tháng thực hành tại các bệnh viện Đức.

Theo thông báo về học phí và các khoản lệ phí đào tạo hệ đại học 2025-2026, học phí của chương trình là 115 triệu đồng/kỳ, tương đương 230 triệu đồng/năm. Năm 2024, học phí là 229,9 triệu đồng/năm. Mức phí này chưa bao gồm chi phí ăn ở, di chuyển và các khoản phát sinh khác.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với sinh viên chương trình y Việt-Đức để có phương án xử lý phù hợp với các khóa đang đào tạo.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành dược giảm hơn 3,5 điểm

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành ĐH năm 2025.

