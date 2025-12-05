Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tuyển sinh ĐH: Nghiên cứu, tính toán kỹ nếu thêm hay bỏ một tổ hợp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/12/2025 05:54 GMT+7

Ý kiến từ nhiều trường đại học cho rằng khi quyết định thêm, bớt hay giữ nguyên một tổ hợp xét tuyển, đều phải có sự nghiên cứu, khảo sát, tính toán rất kỹ.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho hay: "Có thể thấy hiện nay học sinh chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng. Nếu ít em chọn các môn khối C, năm qua đăng ký xét tuyển khối C cũng ít, thì một số trường sẽ dựa vào xu hướng này để quyết định. Bên cạnh đó, tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học nên các trường chú trọng xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh mà bỏ đi một tổ hợp truyền thống cũng là hợp lý".

Thạc sĩ Chung thông tin các ngành có tuyển tổ hợp C00 truyền thống tại Trường ĐH Gia Định ngày càng ít đi. Tuy nhiên, trường sẽ nghiên cứu, khảo sát thận trọng trước khi thực hiện việc bỏ đi một tổ hợp, trên tinh thần luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh (TS) trong xét tuyển. Chẳng hạn căn cứ vào số lượng TS trúng tuyển bằng C00 gần đây, xu hướng chọn môn học của học sinh phổ thông, năng lực tiếng Anh của TS…

Nghiên cứu và tính toán kỹ về xét tuyển tổ hợp trong Giáo dục hiện đại - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 dự kiến có những điều chỉnh về tổ hợp môn xét tuyển

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết năm 2026 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chưa có chủ trương loại bỏ khối C. Trường dự kiến giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển như năm 2025 nhằm đảm bảo sự ổn định thông tin, tạo tâm lý an tâm cho TS trong quá trình lựa chọn ngành học và duy trì tính nhất quán trong định hướng đào tạo.

Theo đó, trường tiếp tục áp dụng khoảng 6 tổ hợp cho từng ngành, bao gồm các tổ hợp có môn ngoại ngữ, các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Việc giữ đa dạng tổ hợp được xây dựng trên đặc thù đa ngành của trường, đặc biệt ở các lĩnh vực như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, tâm lý học, ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Anh…

Tuyển sinh ĐH: Nghiên cứu, tính toán kỹ nếu thêm hay bỏ một tổ hợp - Ảnh 1.

Tuyển sinh cần đảm bảo sự đa dạng lựa chọn, phù hợp với đặc thù của từng ngành và năng lực khác nhau của thí sinh

ảnh: Ngọc Dương

"Trong xu thế tuyển sinh hiện nay, việc đánh giá năng lực TS được thực hiện theo hướng toàn diện, dựa trên nhiều yếu tố như kiến thức nền tảng, tư duy, kỹ năng học thuật và khả năng thích ứng. Các kỳ thi đánh giá riêng như V-SAT hay kỳ thi đánh giá năng lực cũng được thiết kế để đo lường đa chiều, trong đó ngoại ngữ là một tiêu chí quan trọng nhưng không phải là tiêu chí duy nhất", thạc sĩ Xuân Dung nhận định.

Đối với vấn đề liệu có nên thay đổi các tổ hợp truyền thống để ưu tiên môn ngoại ngữ, bà Xuân Dung cho rằng ngoại ngữ mang lại lợi thế trong bối cảnh hội nhập nên được đưa vào sử dụng trong nhiều tổ hợp xét tuyển; đồng thời vẫn nên duy trì các tổ hợp truyền thống để đảm bảo sự đa dạng lựa chọn, phù hợp với đặc thù của từng ngành và năng lực khác nhau của TS.

"Vì vậy, trường tiếp tục triển khai song song cả 2 nhóm tổ hợp, bảo đảm tính rộng mở và phù hợp trong tuyển sinh. Trong trường hợp có điều chỉnh, trường sẽ công bố theo đúng quy định, đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng và minh bạch cho TS trong mùa tuyển sinh 2026", thạc sĩ Xuân Dung thông tin.

Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Thí sinh được đăng ký nguyện vọng với số lần không giới hạn

Tuyển sinh ĐH 2026: Thí sinh được đăng ký nguyện vọng với số lần không giới hạn

Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026, trong đó quy định thí sinh vẫn được đăng ký nguyện vọng với số lần không giới hạn trong khoảng thời gian cho phép.

Tuyển sinh ĐH 2026: Bộ GD-ĐT khảo sát các trường ĐH về xét học bạ

Tuyển sinh ĐH 2026: Yêu cầu đầu vào của các trường quốc tế tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

xét tuyển tổ hợp tuyển sinh đại học 2026 ưu tiên môn ngoại ngữ nghiên cứu giáo dục  tổ hợp môn học tổ hợp C00 Tổ hợp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận