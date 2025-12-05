Tuyển sinh ĐH: Nghiên cứu, tính toán kỹ nếu thêm hay bỏ một tổ hợp

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho hay: "Có thể thấy hiện nay học sinh chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng. Nếu ít em chọn các môn khối C, năm qua đăng ký xét tuyển khối C cũng ít, thì một số trường sẽ dựa vào xu hướng này để quyết định. Bên cạnh đó, tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học nên các trường chú trọng xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh mà bỏ đi một tổ hợp truyền thống cũng là hợp lý".

Thạc sĩ Chung thông tin các ngành có tuyển tổ hợp C00 truyền thống tại Trường ĐH Gia Định ngày càng ít đi. Tuy nhiên, trường sẽ nghiên cứu, khảo sát thận trọng trước khi thực hiện việc bỏ đi một tổ hợp, trên tinh thần luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh (TS) trong xét tuyển. Chẳng hạn căn cứ vào số lượng TS trúng tuyển bằng C00 gần đây, xu hướng chọn môn học của học sinh phổ thông, năng lực tiếng Anh của TS…

Học sinh lớp 12 trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 dự kiến có những điều chỉnh về tổ hợp môn xét tuyển ẢNH: NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết năm 2026 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM chưa có chủ trương loại bỏ khối C. Trường dự kiến giữ nguyên các tổ hợp xét tuyển như năm 2025 nhằm đảm bảo sự ổn định thông tin, tạo tâm lý an tâm cho TS trong quá trình lựa chọn ngành học và duy trì tính nhất quán trong định hướng đào tạo.

Theo đó, trường tiếp tục áp dụng khoảng 6 tổ hợp cho từng ngành, bao gồm các tổ hợp có môn ngoại ngữ, các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Việc giữ đa dạng tổ hợp được xây dựng trên đặc thù đa ngành của trường, đặc biệt ở các lĩnh vực như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, tâm lý học, ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Anh…

Tuyển sinh cần đảm bảo sự đa dạng lựa chọn, phù hợp với đặc thù của từng ngành và năng lực khác nhau của thí sinh ảnh: Ngọc Dương

"Trong xu thế tuyển sinh hiện nay, việc đánh giá năng lực TS được thực hiện theo hướng toàn diện, dựa trên nhiều yếu tố như kiến thức nền tảng, tư duy, kỹ năng học thuật và khả năng thích ứng. Các kỳ thi đánh giá riêng như V-SAT hay kỳ thi đánh giá năng lực cũng được thiết kế để đo lường đa chiều, trong đó ngoại ngữ là một tiêu chí quan trọng nhưng không phải là tiêu chí duy nhất", thạc sĩ Xuân Dung nhận định.

Đối với vấn đề liệu có nên thay đổi các tổ hợp truyền thống để ưu tiên môn ngoại ngữ, bà Xuân Dung cho rằng ngoại ngữ mang lại lợi thế trong bối cảnh hội nhập nên được đưa vào sử dụng trong nhiều tổ hợp xét tuyển; đồng thời vẫn nên duy trì các tổ hợp truyền thống để đảm bảo sự đa dạng lựa chọn, phù hợp với đặc thù của từng ngành và năng lực khác nhau của TS.

"Vì vậy, trường tiếp tục triển khai song song cả 2 nhóm tổ hợp, bảo đảm tính rộng mở và phù hợp trong tuyển sinh. Trong trường hợp có điều chỉnh, trường sẽ công bố theo đúng quy định, đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng và minh bạch cho TS trong mùa tuyển sinh 2026", thạc sĩ Xuân Dung thông tin.