Tuyển sinh ĐH 2026: Thí sinh được đăng ký nguyện vọng với số lượng không giới hạn

Ngày 3.11, Bộ GD-ĐT đã gửi tới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc Quyết định 3037/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Theo kế hoạch này, thí sinh được phép đăng ký nguyện vọng với số lượng không giới hạn trong khoảng thời gian cho phép (12 ngày).



Hoạt động chào đón tân sinh viên năm học 2025 - 2026 của Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải ẢNH: VŨ TÙNG

Công tác xét tuyển ĐH năm 2026 vẫn như mọi năm, các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch chung dưới sự hỗ trợ, giám sát của Bộ GD-ĐT; việc xử lý nguyện vọng vẫn được thực hiện trên hệ thống chung, quy trình xét tuyển vẫn như mọi năm. Các trường CĐ nếu tham giam xử lý nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung phải thực hiện theo kế hoạch chung này.

Sau đây là các mốc thời gian đáng chú ý của kế hoạch tuyển sinh chung:

Trước ngày 15.2.2026, các cơ sở đào tạo (sau đây gọi chung là các trường ĐH) phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15.2.2026.

Thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các trường ĐH trước 17 giờ ngày 20.6.2026. Trường ĐH thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng lên hệ thống trước ngày 30.6.2026.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.2026, không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Các em nộp lệ phí xét tuyển (bằng hình thức trực tuyến) từ ngày 15 - 17 giờ ngày 21.7.2026.

Ngày 8.7 Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo (điểm sàn) chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe - pháp luật.

Trước 17 giờ ngày 10.7 các trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH xét tuyển lần 1 (xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất rong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển) từ ngày 4 - 17 giờ ngày 10.8.2026. Trước 17 giờ ngày 13.8.2028, các trường ĐH, CĐ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy, các trường có 3 ngày cho thời gian dự trữ việc xử lý nguyện vọng.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21.8.2026. Từ ngày 22.8.2026, những trường nào còn thiếu chỉ tiêu thì đã có thể thông báo tuyển sinh bổ sung.

Một điểm mới trong kế hoạch chung về tuyển sinh năm 2026 là có bước thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học (thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học). Việc thống nhất này thực hiện trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi (bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh). Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở trong thời gian các cơ sở này tổ chức thi.



