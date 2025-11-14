Tuyển sinh ĐH 2026: Bộ GD-ĐT khảo sát các trường ĐH về xét học bạ

Trong khi đó, các trường ĐH có những xu hướng khác nhau trong phương hướng tuyển sinh 2026 như không sử dụng điểm học bạ, sử dụng điểm học bạ làm một trong nhiều tiêu chí xét tuyển, sử dụng học bạ nhưng giảm mức độ phụ thuộc…

Chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ xét tuyển bằng học bạ

Bộ GD-ĐT vừa gửi các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Bộ cũng yêu cầu các trường ĐH xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nhiều trường ĐH điều chỉnh cách thức sử dụng điểm học bạ THPT trong tuyển sinh đầu vào ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo kế hoạch, trước ngày 15.2.2026, các trường ĐH phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường. Các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vẫn tiếp tục được áp dụng trong năm 2026, còn với các phương thức xét tuyển khác, trong đó có xét tuyển học bạ THPT, hiện Bộ vẫn chưa có quyết định tiếp tục hay bỏ.

Trước đó, ngày 18.9, trong Hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội, vấn đề cân nhắc bỏ xét tuyển ĐH bằng học bạ đã được đề cập. Thực tế xét tuyển năm 2025, hệ thống dùng 17 phương thức xét tuyển, trong đó thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ lên tới 42,4%. Theo đại diện Vụ Giáo dục ĐH, tuy con số tuyển được bằng phương thức xét học bạ tác động lớn tới kết quả xét tuyển nhưng phương thức này ảnh hưởng tới kết quả học tập là một vấn đề cần được các trường ĐH suy nghĩ. Do đó, đã đến lúc cần nhìn nhận lại có nên duy trì việc xét tuyển bằng học bạ nữa hay không.

Trong Hội nghị khảo sát thực trạng triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM hôm 6.11, Bộ thực hiện khảo sát lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý về định hướng xây dựng quy chế tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ năm 2026. Đáng chú ý trong đó có câu hỏi liên quan xét tuyển sử dụng kết quả học tập (học bạ). Câu hỏi cụ thể được đặt ra về tỷ trọng điểm xét tuyển sử dụng kết quả học bạ giới hạn ở mức nào, với 4 đáp án có thể lựa chọn: không quá 50%, không quá 30%, không giới hạn, không xét học bạ.

Một số câu hỏi khảo sát liên quan đến xét chứng chỉ ngoại ngữ, điểm cộng (điểm thưởng), chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng. Bộ cũng ghi nhận kiến nghị và đề xuất của các trường về những điểm mới cần bổ sung trong quy chế tuyển sinh năm 2026, các quy định cần được sửa đổi hoặc bãi bỏ, kiến nghị định hướng chính sách tuyển sinh ĐH 5 năm tới.

Các trường ĐH định hướng ra sao ?

Năm 2026, các trường ĐH có nhiều định hướng khác nhau với phương thức xét học bạ như: không sử dụng điểm học bạ, sử dụng điểm học bạ làm một trong nhiều tiêu chí xét tuyển, sử dụng nhưng giảm mức độ phụ thuộc...

Theo thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026, có trường ĐH đã "nói không" với xét tuyển học bạ. Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến năm 2026 không sử dụng học bạ trong bất kỳ phương thức xét tuyển nào, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế như các năm trước. Trường tiếp tục sử dụng 3 phương thức xét tuyển chính dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội; chứng chỉ SAT.

Trong khi đó, một số trường từ năm 2025 đã không sử dụng điểm học bạ làm phương thức xét tuyển độc lập, chỉ sử dụng trong phương thức kết hợp hoặc điều kiện sơ tuyển. Từ năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không sử dụng phương thức xét tuyển độc lập dựa vào học bạ THPT nhưng điểm học bạ THPT vẫn được sử dụng làm căn cứ xét tuyển của một vài phương thức và diện xét tuyển. Ví dụ, ở phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển, điểm kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt vẫn được sử dụng kết hợp với điểm học bạ trong cùng phương thức.

Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm 2026 trường dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh so với năm 2025. Cụ thể, 3 phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ; điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

Tương tự, các năm gần đây, phần lớn chỉ tiêu Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển theo phương thức tổng hợp nhiều tiêu chí: học lực cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh. Trong thành tố học lực, điểm học tập THPT chiếm khoảng 10% tỷ trọng điểm xét tuyển (bên cạnh điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc ĐH Quốc gia Hà Nội và điểm thi tốt nghiệp THPT). Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến cơ bản không thay đổi phương thức tuyển sinh so với năm trước đó. Như vậy, điểm học tập THPT được sử dụng là một trong số các căn cứ xét tuyển thí sinh đầu vào của trường này.

Tương tự, Trường ĐH Nha Trang dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh so với 2025. Nhiều năm gần đây, trường không xét tuyển học bạ mà chủ yếu xét qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm học bạ được sử dụng làm điều kiện sơ tuyển thí sinh trước khi xét tuyển chính thức.

Thí sinh trúng tuyển năm 2025 làm thủ tục nhập học. Năm nay, thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ lên tới 42,4% ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giảm dần tỷ trọng xét điểm học bạ trong năm 2026

Phương án tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến giữ ổn định như năm 2025 với các phương thức độc lập gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với thành tích nổi bật (nếu có).

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết phương thức tuyển sinh năm 2026 không đổi nhưng trường giảm tỷ trọng phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT trong năm tới.

Cùng xu hướng tuyển sinh này, Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến từ năm 2028 bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, từ năm 2028 trường dự kiến kết hợp nhiều yếu tố đánh giá năng lực tổng hợp thí sinh dựa vào học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực… Năm 2026, trường dự kiến tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kết hợp điểm học tập THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Từ năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tổng hợp căn cứ trên kết quả học tập và thành tích bậc THPT, xét kết quả kỳ thi V-SAT và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và kết hợp học tập với phỏng vấn dành cho chương trình cử nhân do đối tác cấp bằng). Các phương thức xét tuyển năm 2026 giữ ổn định như năm 2025, trong đó điểm học tập THPT là một tiêu chí được sử dụng xét tuyển kết hợp với tiêu chí khác.