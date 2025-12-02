Nhiều ngành khoa học xã hội ĐH Quốc gia Hà Nội không xét tổ hợp C00

Lãnh đạo Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐH Khoa học xã hội - nhân văn Hà Nội), cho biết: trong thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy 2026 mà nhà trường công bố có 3 điểm mới căn bản so với tuyển sinh năm 2025. Trong đó đáng chú ý là sự thu gọn số tổ hợp xét tuyển, từ đó giảm số ngành sử dụng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) khi xét tuyển.



Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: QUỲNH DUNG

Xét tổ hợp D01 với tất cả các ngành

Trao đổi với Thanh Niên, PGS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn Hà Nội, cho biết: năm 2026, nhà trường dự kiến đưa ra 3 điểm mới căn bản trong công tác tuyển sinh. Thứ nhất, giảm số tổ hợp xét tuyển. Thứ 2, giảm đáng kể số ngành có dùng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) để xét tuyển. Thứ 3, tất cả tổ hợp đều có môn văn hoặc tiếng Anh nhân hệ số 2.

Cụ thể, theo PGS Đặng Hồng Sơn, năm 2026 nhà trường chỉ tuyển các tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh), D14 (văn, tiếng Anh, sử), D15 (văn, tiếng Anh, địa), DD2 (toán, văn, tiếng Hàn), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D06 (toán, văn, tiếng Nhật) và C00 (văn, sử, địa). Mỗi ngành dùng từ 3 đến 4 tổ hợp (riêng ngành Hán nôm dùng 5 tổ hợp). Trong đó, tổ hợp D01 được dùng ở tất cả các ngành.

Có 3 tổ hợp năm 2025 được sử dụng nhưng năm 2026 nhà trường không dùng nữa: C03 (toán, văn, sử), C04 (toán, văn, địa), X78 (văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật). Việc giảm các tổ hợp trong một ngành, chương trình đào tạo để tập trung vào các môn thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của các ngành, chương trình đào tạo.

Như vậy, có 4 loại tổ hợp tuyển sinh vào Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn Hà Nội là: toán, văn, tiếng Anh; toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn); văn, tiếng Anh, sử hoặc địa; văn, sử, địa.

Hướng tới việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ đào tạo thứ 2

Năm 2026 có 15 ngành không dùng tổ hợp C00, 15 ngành dùng tổ hợp C00 (tổng số có 30 ngành, tăng 2 ngành so với năm 2025). Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với năm 2025 (có 26/28 ngành có tổ hợp C00, và chỉ có hai ngành Nhật Bản học và Đông Nam Á học không có tổ hợp C00).

Với việc nhân đôi hệ số điểm môn văn hoặc môn tiếng Anh, công thức tính điểm là: tổng điểm đạt được = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 x 2) x 3/4. Đây là cách quy điểm trúng tuyển về thang 30.

Thông tin cụ thể các ngành có môn văn hoặc môn tiếng Anh nhân đôi hệ số như sau:

PGS Đặng Hồng Sơn nói: "Nhà trường phân thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm 12 ngành nhân 2 điểm môn tiếng Anh, nhóm 2 gồm 18 ngành nhân 2 điểm môn văn. Đây là tính toán phù hợp với hai nhóm ngành đào tạo cơ bản và ứng dụng của nhà trường, nhằm gia tăng số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong đào tạo".

Ngoài ra, tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn Hà Nội còn có một số điểm mới khác: tăng chỉ tiêu, từ 2.650 chỉ tiêu năm 2025 lên 2.800 năm 2026 (chỉ tiêu từng ngành thông báo sau); dự kiến tuyển thêm ngành quản trị nhân lực (khoảng 60 chỉ tiêu) và truyền thông đa phương tiện (khoảng 90 chỉ tiêu).

Xem đầy đủ thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy 2026 của Trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội:

