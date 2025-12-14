Bác sĩ nội trú khác bác sĩ chuyên khoa như thế nào?

Bác sĩ nội trú: Được dự thi ngay sau tốt nghiệp ĐH và không quá 27 tuổi

Theo Quyết định số 16 (năm 2006) về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú của Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau ĐH đặc thù của ngành y tế, nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức khoa học cơ bản vững, kiến thức chuyên ngành hệ thống, kỹ năng thực hành cao, chủ động giải quyết thành thạo những vấn đề chuyên môn cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

Tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú K50 Trường ĐH Y Hà Nội, chọn chuyên ngành sản phụ khoa ẢNH: HỮU LINH

Đào tạo bác sĩ nội trú là một trong những phương thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân tài trẻ của ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Đào tạo bác sĩ nội trú chỉ dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các chuyên ngành y ở một trường ĐH y, ĐH y - dược hoặc các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam, có nguyện vọng được học bác sĩ nội trú, tự nguyện làm đơn xin dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.

Điều kiện dự thi tuyển: Có bằng tốt nghiệp ĐH thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự thi và đạt loại khá trở lên; trong các năm học ĐH không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do sức khoẻ); tuổi đời không quá 27; có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế.

Bác sĩ chuyên khoa: Phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thâm niên công tác

Trong khi đó, Quy chế ban hành kèm Quyết định số 4306 (năm 2023) của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II là danh hiệu áp dụng cho bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa sau ĐH trong lĩnh vực y tế.

Công văn số 622 của Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, nêu: để dự thi bác sĩ chuyên khoa I, thí sinh chỉ được đăng ký ngành/chuyên ngành tương ứng với ngành đào tạo ở trình độ ĐH.

Bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa đều là lực lượng tinh hoa của ngành y ẢNH: DUY TÍNH

Với các lĩnh vực yêu cầu có chứng chỉ hành nghề theo luật Khám bệnh, chữa bệnh, thí sinh chỉ được dự thi sau khi có chứng chỉ hành nghề. Trường hợp đăng ký dự thi chuyên ngành khác với phạm vi hoạt động ghi trong chứng chỉ, phải có xác nhận của thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về thời gian công tác tối thiểu 12 tháng trong chuyên ngành đăng ký.

Để được tuyển sinh bằng bác sĩ chuyên khoa II, thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp chuyên khoa I hoặc bằng thạc sĩ đăng ký vào đúng ngành/chuyên ngành đã được đào tạo ở chuyên khoa I, thạc sĩ.

Nếu có bằng chuyên khoa I, thí sinh có thể dự thi ngay. Nếu có bằng thạc sĩ, thí sinh phải có thời gian 36 tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (đối với các lĩnh vực yêu cầu chứng chỉ).

Như vậy bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa đều là chương trình học sau ĐH. Tuy nhiên, bác sĩ nội trú được học ngay sau tốt nghiệp ĐH và có giới hạn độ tuổi (không quá 27). Còn bác sĩ chuyên khoa không giới hạn độ tuổi, được chia thành các giai đoạn chuyên khoa I, chuyên khoa II có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hoặc thâm niên công tác.