Giáo dục

Học bác sĩ nội trú, tiến sĩ các ngành y dược tốn bao nhiêu tiền?

Hà Ánh
20/10/2025 15:21 GMT+7

Học phí đào tạo bậc ĐH khối ngành y dược nhiều trường ĐH trên dưới trăm triệu đồng. Vậy, người học bác sĩ nội trú, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ ngành y dược tốn bao nhiêu tiền học phí?

- Ảnh 1.

Lễ trao bằng tốt nghiệp sau ĐH tại Trường ĐH Y dược TP.HCM

ảnh: UMP

Các trường đào tạo sau ĐH khối ngành y dược đã ban hành học phí áp dụng cho năm học 2025-2026, gồm: bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, ngành có mức học phí cao nhất hơn 80 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y dược TP.HCM: 46,6 đến 80 triệu đồng

Trường ĐH Y dược TP.HCM có quyết định ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026. Theo đó, học phí các chương trình sau ĐH dao động từ 46,6 đến 80 triệu đồng tùy bậc, ngành đào tạo.

Trong đó, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, thạc sĩ và chuyên khoa I có cùng mức thu học phí, cao nhất ở mức 66,5 triệu đồng thuộc về 3 ngành: y khoa, răng-hàm-mặt, dược. Tiếp theo đó, y học cổ truyền, các ngành điều dưỡng và kỹ thuật y học cùng mức 53,2 triệu đồng. Các ngành thuộc khoa y tế công cộng thu 46,6 triệu đồng.

Ở bậc đào tạo tiến sĩ và chuyên khoa II, Trường ĐH Y dược TP.HCM thu học phí 3 ngành cùng mức 80 triệu đồng/năm gồm: khoa y, răng hàm mặt và dược. Y học cổ truyền, các ngành điều dưỡng và kỹ thuật y học cùng mức 64 triệu đồng. Các ngành thuộc khoa y tế công cộng thu 55 triệu đồng.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: 63-84 triệu đồng

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo mức thu học phí hệ đào tạo sau ĐH năm học 2025-2026.

Theo đó, học phí chuyên khoa I, cao học và bác sĩ nội trú cùng mức 63 triệu đồng/năm. Chuyên khoa II và nghiên cứu sinh cùng mức 84 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Y Hà Nội: 35,4-84 triệu đồng 

Trường ĐH Y Hà Nội thông báo học phí sau ĐH với khóa nhập học năm 2025, mức thu 1 năm học tương đương 10 tháng. Theo đó, học phí chương trình thạc sĩ, chuyên khoa I cùng mức từ 35,4 đến 73,5 triệu đồng tùy ngành. Chương trình bác sĩ nội trú từ 35,4 đến 65,2 triệu đồng. Chương trình chuyên khoa II và nghiên cứu sinh cùng mức 59-84 triệu đồng.

- Ảnh 4.

Học phí nghiên cứu sinh khóa nhập học năm 2025 của Trường ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y dược Cần Thơ:  48,6 - 75,816 triệu đồng

Trường ĐH Y dược Cần Thơ cũng đã thông báo học phí áp dụng với hệ đào tạo sau ĐH, áp dụng cho học viên trúng tuyển nhập học năm học 2025-2026.

Theo đó, chuyên khoa cấp I và thạc sĩ cùng mức học phí theo năm học dao động từ 48,6 đồng đến 70,2 đồng. Chuyên khoa cấp II, học phí là 75,816 triệu đồng. Học phí đào tạo bác sĩ nội trú dao động từ 59,4 đồng đến 70,2 đồng.

Riêng bậc tiến sĩ, chương trình đào tạo từ trình độ ĐH có mức học phí 75,816 triệu đồng; chương trình đào tạo từ trình độ thạc sĩ có mức học phí 75,816 triệu đồng.


