Thiếu bác sĩ chuyên khoa tâm thần trên cả nước

Theo Bệnh viện (BV) Tâm thần Hà Nội, TP.Hà Nội hiện có 126 trạm y tế xã, phường nhưng mới chỉ có 30 trạm có bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Các BV chuyên khoa tâm thần khác hiện cũng thiếu nhiều bác sĩ. Các BV đa khoa trên địa bàn Hà Nội đa số chưa có khoa tâm thần. BV Tâm thần Hà Nội là đầu mối phối hợp các sở, ngành triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng trên địa bàn thủ đô như: truyền thông nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguy cơ, phát hiện sớm rối loạn tâm thần; hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên trong công tác chăm sóc, quản lý, điều trị bệnh tâm thần; ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các tuyến để bảo đảm theo dõi tình trạng của người bệnh một cách liên tục…

Trên phạm vi cả nước, theo số liệu công bố tại hội nghị "Tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần năm 2023", gần 15% dân số Việt Nam (VN) mắc các rối loạn tâm thần, trong khi nhân lực điều trị thiếu, không đáp ứng nhu cầu người bệnh.

M IỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN Y MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành, tham mưu Chính phủ và Thủ tướng xem xét, phê duyệt các đề án, chính sách mới trong việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên (SV) ngành y nói chung, đặc biệt đối với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia.

Nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và bệnh nhân cùng nhau trải nghiệm phương pháp trị liệu múa và chuyển động. Gần 15% dân số VN mắc các rối loạn tâm thần, trong khi nhân lực điều trị hiện rất thiếu Ảnh: TƯ LIỆU BỆNH VIỆN

Theo Bộ Y tế, hiện các chuyên ngành còn thiếu nhân lực và các lĩnh vực đặc thù, ít SV theo học, Nhà nước đã có nhiều quy định cụ thể để hỗ trợ công tác đào tạo. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đối với người học các chuyên ngành: tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu; miễn học phí cho học sinh, SV theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các chuyên ngành: lao, phong…

Các chính sách này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và được bảo đảm kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, nhằm khuyến khích người học tham gia các chuyên ngành y tế đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế một cách bền vững.

3 GIẢI PHÁP

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW đã có nhiều giải pháp mang tính chất "đột phá" trong phát triển nhân lực, y đức và đặc biệt là chính sách đãi ngộ cho nhân viên y tế. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp lớn.

Thứ nhất, về đào tạo và phát triển nhân lực, sẽ tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở đào tạo sức khỏe chất lượng cao ngang tầm khu vực, đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên y khoa, nhất là những người cam kết phục vụ ở tuyến cơ sở, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Quan điểm là phát triển nhân lực y tế bảo đảm đồng bộ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nhân lực phục vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo.

Thứ hai, về chính sách đãi ngộ, để có được đội ngũ nhân lực như trên, việc tạo chính sách thu hút để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài, toàn tâm toàn ý với công việc là hết sức quan trọng, vì vậy cần có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đủ mạnh, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dự phòng và y tế cơ sở. Nghị quyết đã xác định các chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Thứ ba, thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng; 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để thể chế hóa các giải pháp này nhằm sớm triển khai thực hiện.