Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Rối loạn tâm thần do thảm họa

Liên Châu
Liên Châu
09/10/2025 04:13 GMT+7

Tại VN, theo Bộ Y tế, khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến. 'Tiếp cận dịch vụ - Sức khỏe tâm thần trong thảm họa và tình huống khẩn cấp' là chủ đề của ngày Sức khỏe tâm thần thế giới 10.10 năm nay.

Thảm họa, thiên tai gây tổn thương tâm lý

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thảm họa hay các tình huống khẩn cấp như xung đột vũ trang và thiên tai gây tổn thương tâm lý theo nhiều mức độ, từ căng thẳng cấp tính, hoảng loạn, mất ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn điều chỉnh, rối loạn stress sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, tự hại/tự tử, đến làm nặng các rối loạn tâm thần mạn tính (ví dụ loạn tâm thần, rối loạn tâm thần nặng). Ngoài ra, khủng hoảng do thảm họa hay các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày, công việc, sinh kế, các dịch vụ thiết yếu, làm tăng rủi ro mắc các tệ nạn xã hội (bạo lực, nghiện...). Tất cả những yếu tố này thúc đẩy bệnh tâm thần.

Rối loạn tâm thần do thảm họa - Ảnh 1.

Điều trị, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

ẢNH: Tư liệu Bệnh Viện

Bác sĩ chuyên khoa 2 - Th.S Trần Quyết Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chia sẻ: Việc can thiệp điều trị cho người bệnh tâm thần cần một số yêu cầu riêng, trong đó cần đánh giá và phân loại bệnh để phân biệt giữa phản ứng căng thẳng bình thường và rối loạn tâm thần cần điều trị. Bác sĩ điều trị cần ưu tiên phát hiện rối loạn nặng (loạn thần, trầm cảm nặng, ý tưởng tự sát); đồng thời cần áp dụng nguyên tắc tiếp cận nhiều tầng: tầng cộng đồng (hỗ trợ xã hội, khôi phục kết nối, giảm kỳ thị), sơ cứu tâm lý cho người chịu sang chấn (lắng nghe, hướng dẫn người bệnh tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, bác sĩ chuyên khoa tâm thần), chăm sóc lâm sàng (điều trị và quản lý người bệnh bằng thuốc kết hợp trị liệu tâm lý cho người bệnh). Người bệnh tâm thần cần được đáp ứng đủ thuốc, không để xảy ra việc thiếu thuốc, dừng thuốc đột ngột; đảm bảo an toàn, tôn trọng, tránh gây tổn thương thứ phát cho người bệnh.

"Đặc biệt lưu ý nhóm dễ tổn thương: trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh có rối loạn tâm thần nặng", bác sĩ Trần Quyết Thắng nhấn mạnh.

Sàng lọc rối loạn tâm thần trong cộng đồng

Th.S Trần Quyết Thắng cho biết Hà Nội đang triển khai các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong khẩn cấp cho người bệnh tại cộng đồng thông qua các hình thức sàng lọc, phát hiện rối loạn tâm thần thường xuyên khi người dân đến sử dụng dịch vụ tại các cơ sở y tế, đặc biệt là tại các trạm y tế; sàng lọc, phát hiện rối loạn tâm thần lồng ghép với các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác trên địa bàn; tổ chức các hình thức theo dõi, tư vấn, dự phòng tái phát trong quản lý điều trị người bệnh tâm thần tại các cơ sở y tế; quản lý sức khỏe, điều tra rối loạn trầm cảm ở người mắc bệnh lý mạn tính (như tăng huyết áp, đái tháo đường...); quản lý, theo dõi sức khỏe người dân tại cơ sở y tế và tại cộng đồng. Các thông tin về sức khỏe của người dân được bảo mật.

Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 15 triệu người VN mắc ít nhất một rối loạn tâm thần thường gặp. Trầm cảm và lo âu là 2 rối loạn tâm thần phổ biến nhất. Nhiều rối loạn tâm thần mới hình thành đặt ra nhiều thách thức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Ước tính 90% người có rối loạn tâm thần chưa được nhận dịch vụ chính thức.

Tại các bệnh viện chuyên khoa tâm thần có các phòng khám chuyên khoa sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh nặng, đồng thời duy trì tư vấn qua hotline hỗ trợ khẩn cấp.

Theo số liệu nghiên cứu, tại Hà Nội, ước tính khoảng 14 - 20% dân số có vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó khoảng 3 - 5% mắc rối loạn nặng cần can thiệp y tế. 

Tin liên quan

Gần 15% dân số mắc 10 loại rối loạn tâm thần thường gặp

Gần 15% dân số mắc 10 loại rối loạn tâm thần thường gặp

WHO ước tính cứ 8 người thì có 1 người đang sống chung với rối loạn tâm thần, đồng thời khẳng định "không có sức khỏe nếu không có sức khỏe tâm thần".

Nghiện cờ bạc, cá độ trực tuyến có thể là rối loạn tâm thần

Đắk Lắk: Điều trị hàng trăm bệnh nhân rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy

Khám phá thêm chủ đề

Tổ chức y tế thế giới Bệnh viện Tâm thần Hà Nội Rối loạn tâm thần Sàng lọc điều trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận