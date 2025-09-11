Trị liệu múa giúp cải thiện sức khỏe người bệnh tâm thần

Theo các nghiên cứu quốc tế, trị liệu múa, chuyển động mang lại nhiều lợi ích như tăng cường giao tiếp xã hội, giảm căng thẳng, kích thích trí nhớ và khả năng nhận thức, đặc biệt ở người cao tuổi mắc trầm cảm, lo âu hay sa sút trí tuệ.

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa tổ chức chương trình trị liệu múa, chuyển động dành cho bệnh nhân cao tuổi và nhân viên y tế Ảnh: BVCC

Không chỉ người bệnh, nhân viên y tế cũng tìm thấy sự cân bằng, giảm stress nghề nghiệp và nâng cao sự gắn kết trong tập thể. Với người bệnh, một số phản hồi tích cực được ghi nhận sau khi tham gia trị liệu múa/chuyển động: thấy thoải mái, vui vẻ hơn; người bệnh thể hiện cảm xúc, giảm căng thẳng; các vận động phù hợp và có hiệu quả tích cực đối với người bệnh tâm thần, những cảm xúc được giải tỏa qua mỗi động tác. Trị liệu này cũng phù hợp với các bệnh nhi, giúp các em có thể tham gia theo nhóm, tạo nên không khí vui vẻ.

Hiện trị liệu múa, chuyển động đang dần được áp dụng hằng ngày tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, giúp đa dạng hóa liệu pháp phục hồi chức năng, nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị bệnh nhân.