Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trị liệu múa giúp cải thiện sức khỏe người bệnh tâm thần

Liên Châu
Liên Châu
11/09/2025 09:21 GMT+7

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa tổ chức chương trình trị liệu múa, chuyển động dành cho bệnh nhân cao tuổi và nhân viên y tế. Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng tâm thần, đồng thời mang đến sự cân bằng cho cả người bệnh và người chăm sóc.

Theo các nghiên cứu quốc tế, trị liệu múa, chuyển động mang lại nhiều lợi ích như tăng cường giao tiếp xã hội, giảm căng thẳng, kích thích trí nhớ và khả năng nhận thức, đặc biệt ở người cao tuổi mắc trầm cảm, lo âu hay sa sút trí tuệ.

- Ảnh 1.

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa tổ chức chương trình trị liệu múa, chuyển động dành cho bệnh nhân cao tuổi và nhân viên y tế

Ảnh: BVCC

Không chỉ người bệnh, nhân viên y tế cũng tìm thấy sự cân bằng, giảm stress nghề nghiệp và nâng cao sự gắn kết trong tập thể. Với người bệnh, một số phản hồi tích cực được ghi nhận sau khi tham gia trị liệu múa/chuyển động: thấy thoải mái, vui vẻ hơn; người bệnh thể hiện cảm xúc, giảm căng thẳng; các vận động phù hợp và có hiệu quả tích cực đối với người bệnh tâm thần, những cảm xúc được giải tỏa qua mỗi động tác. Trị liệu này cũng phù hợp với các bệnh nhi, giúp các em có thể tham gia theo nhóm, tạo nên không khí vui vẻ.

Hiện trị liệu múa, chuyển động đang dần được áp dụng hằng ngày tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, giúp đa dạng hóa liệu pháp phục hồi chức năng, nâng cao hiệu quả chăm sóc điều trị bệnh nhân.

Tin liên quan

Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng làm giả bệnh án tâm thần

Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng làm giả bệnh án tâm thần

Liên quan đến một số vụ việc đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở giám định và bắt buộc chữa bệnh, làm giả bệnh án tâm thần trong thời gian qua, Bộ Y tế cho biết, người đứng đầu đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh tâm thần bệnh nhân cao tuổi Phục hồi chức năng trầm cảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận