Các tỉnh thành chú ý gì để phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi?

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20.10.2025 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (gọi tắt là Nghị định).

Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên mầm non để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định, nhiệm vụ của Bộ GD-ĐT là rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu nghiệp vụ theo thẩm quyền của Bộ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cốt cán các địa phương về nghiệp vụ thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi tại một trường mầm non ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Bộ cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện các chính sách đối với trẻ em, đội ngũ đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh, thành phố đào tạo, tuyển dụng đủ số lượng giáo viên mầm non thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Hằng năm, Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách thực hiện các chính sách của Nghị định.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, đánh giá công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi gắn kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ GD-ĐT tham mưu Chính phủ các giải pháp thực hiện phổ cập, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát các địa phương thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Các tỉnh thành phải ban hành kế hoạch triển khai phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP phối hợp với Bộ GD-ĐT, ban hành kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, gửi về Bộ GD-ĐT chậm nhất ngày 15.1.2026.

Hằng năm, UBND các tỉnh thành phải tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định theo quy định, báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 1.12 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phải đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Sau đó, ngày 20.10.2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15.



Theo nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030 là 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm các điều kiện phổ cập theo quy định.