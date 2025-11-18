Trải nghiệm học tập mới mẻ với môi trường số

T HẦY CÔ GIÚP HỌC SINH TRANG BỊ "VẮC XIN SỐ"

Huỳnh Thiên Thư, học sinh (HS) lớp 12A10, Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), chia sẻ một trong những lợi ích của chuyển đổi số trong giáo dục mà HS đang thụ hưởng là nâng cao chất lượng tài nguyên học liệu, sự xuất hiện của các công cụ công nghệ như e-learning, trí tuệ nhân tạo (AI) và học liệu số. Những công cụ này đang giúp HS có thể tự học hiệu quả và tăng cường tương tác, tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo cho các bài thuyết trình và nghiên cứu khoa học cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai dựa vào sự phân tích tâm lý.

Việc học được nâng cấp lên một tầm cao mới nhờ vào những hoạt động, phong trào thú vị trong nhà trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, theo Thiên Thư, HS có thể tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng học trực tuyến, không còn bị giới hạn bởi địa lý hay thời gian, giảm chi phí liên quan đến in ấn tài liệu giấy.

Tuy nhiên, HS của Trường THPT Nguyễn Hiền nhìn nhận, điều đáng lo ngại nhất là sự thiếu tinh thần trách nhiệm xã hội và giá trị đạo đức khi sử dụng tài nguyên số. Ví dụ, HS sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch, chia sẻ thông tin bất lợi.

Thiên Thư cho rằng từ những vấn đề đó, càng nhận thấy vai trò cốt lõi của thầy cô để định hướng HS những điều chân - thiện - mỹ giúp HS trang bị "vắc xin số" trong hành trình hội nhập.

"Thầy cô giúp chúng em nhận ra thông tin nào đúng, sai, tối ưu hóa khi sử dụng công nghệ và tài liệu số khi học tập, góp phần bảo vệ sự trong sáng của môi trường học đường trong kỷ nguyên số. Chúng em cũng mong trong thời gian tới, việc đa dạng hóa cách tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong học tập ngày một được cải tiến và nâng cấp tiện ích, tạo sự kết nối, gần gũi giữa đời thường và công nghệ để giúp việc học tập và khai thác số đạt hiệu quả cao.

Chúng em cũng mong các nhà nghiên cứu có thể tìm ra giải pháp công nghệ số để bảo vệ và phát triển các giá trị truyền thống và nhân văn, đồng thời mọi chính sách đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư của các thành viên trong xã hội", Huỳnh Thiên Thư gửi gắm.

T HAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN TRI THỨC, CÁCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Còn Bùi Gia Minh, HS Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM), cho biết thời gian vừa qua, việc học tập trong trường không chỉ tích lũy tri thức mà còn là một trải nghiệm vô cùng trọn vẹn, mới mẻ và đầy hạnh phúc nhờ vào môi trường số mà nhà trường cùng giáo viên các môn học đang xây dựng.

Huỳnh Thiên Thư và...

...Bùi Gia Minh chia sẻ những lợi ích của chuyển đổi số trong giáo dục ẢNH: NVCC

Theo Minh, việc học được nâng cấp lên một "tầm cao mới" nhờ vào những hoạt động, phong trào vô cùng thú vị trong nhà trường. Trong số đó, không thể không nhắc đến hai "cánh cổng tri thức" siêu "cool" mà em đã và đang tham gia như CLB Khoa học kỹ thuật STEAM và CLB Trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu CLB STEAM giúp Minh thỏa sức lắp ráp, giải quyết vấn đề bằng tư duy giữa các môn khoa học tự nhiên, thì CLB AI lại mở ra một thế giới hoàn toàn mới, nơi em được học cách "giao tiếp" với AI, hiểu được cách máy móc "học" và tư duy, qua đó làm chủ công nghệ số.

Theo Minh, tham gia câu lạc bộ không chỉ học thêm kiến thức mà còn để HS được "ươm mầm" cho những công dân số tương lai, giúp HS nắm bắt được xu hướng công nghệ toàn cầu ngay từ ghế nhà trường. "Những buổi "hackathon mini", những dự án nhỏ ứng dụng AI để giải quyết các bài toán, vấn đề thực tế trong trường lớp chính là những khoảnh khắc mà tụi em có thể thoải mái khám phá và "tò mò", từ đó bản thân tụi em sẽ tự tin hơn, sẵn sàng hơn", Minh cho hay.

Bên cạnh đó, Minh còn cho rằng khi ứng dụng công nghệ, trường học chuyển đổi số, HS có thể làm bài kiểm tra trực tuyến trên nền tảng công nghệ giúp quá trình đánh giá thuận tiện, nhanh, gọn, có ngay kết quả. Qua đó, HS cảm thấy bắt nhịp được với cuộc sống đổi mới liên tục, hơn nữa còn giúp tiết kiệm giấy, thầy cô cũng không cần phải thức khuya để chấm bài mà chỉ cần tập trung vào những bài giảng thật hay trên lớp.

"Thầy cô không chỉ tạo ra những bài giảng thật hay để truyền tải kiến thức mà còn tạo điều kiện để cho chúng em tiếp cận và trải nghiệm công nghệ. Đặc biệt, công nghệ số còn là "trợ thủ đắc lực" của tụi em trong các dự án nhóm. Nhờ sử dụng công nghệ và các công cụ trực tuyến, chúng em chia sẻ, sưu tầm được nhiều thông tin bổ ích hơn gấp bội để hoàn tất bài tập nhóm. Từ việc dùng các công cụ quản lý dự án, cùng nhau chỉnh sửa tài liệu cập nhật liên tục, đến việc sử dụng các công cụ trình chiếu chuyên nghiệp…, tất cả đã nâng cao chất lượng sản phẩm và kỹ năng làm việc nhóm của HS. Môi trường số đã phá vỡ rào cản về không gian và thời gian trong việc học tập", Gia Minh chia sẻ.