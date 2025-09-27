Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đề xuất xóa bỏ cấp trung gian trong quản lý giáo dục đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
27/09/2025 18:54 GMT+7

Trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đề xuất xóa bỏ cấp trung gian trong quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT. Theo dự thảo, hệ thống giáo dục đại học sẽ được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xóa bỏ cấp trung gian, nghĩa là không còn bộ chủ quản, trừ một số lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Đề xuất xóa bỏ cấp trung gian trong quản lý giáo dục đại học- Ảnh 1.

Sinh viên Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải, trường này hiện thuộc Bộ Xây dựng

ẢNH: VŨ TÙNG

Theo khoản 1 điều 3 của dự thảo, Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập (trừ cơ sở trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) theo hướng giảm đầu mối, gắn quản lý chuyên môn với tổ chức, nhân sự, tài chính; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Bộ GD-ĐT trực tiếp quản lý các đại học, trường đại học trọng điểm, đồng thời bảo đảm trao quyền tự chủ toàn diện về tổ chức, nhân sự, học thuật cho các cơ sở giáo dục đại học, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Riêng Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý một số cơ sở chuyên sâu, đặc thù. Chuyển các cơ sở còn lại về địa phương gắn với nhu cầu phát triển nhân lực tại chỗ; nghiên cứu sáp nhập viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm hệ thống thống nhất, hiện đại (trừ tổ chức khoa học công nghệ đặc thù).

Hiện nay, theo luật Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực GD-ĐT, trong đó có giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các cơ sở trọng điểm) đều chịu sự quản lý chung của Bộ GD-ĐT và của các cơ quan chủ quản khác (gồm nhiều bộ, ngành). 

Nếu các nội dung trên được Quốc hội quyết nghị thì về cơ bản sẽ không còn cơ chế bộ, ngành là cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục đại học (trừ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Theo Bộ GD-ĐT, sở dĩ bộ đề xuất Quốc hội quyết nghị những nội dung trên là để thể chế hóa chỉ đạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT. Các văn bản của Chính phủ gần đây cũng đã xác định rõ nhiệm vụ tiến hành sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục đại học và tổ chức Đảng trong cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính.

Như vậy, việc quyết nghị Bộ GD-ĐT là đầu mối quản lý các đại học, cơ sở giáo dục đại học trọng điểm; Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quản lý các trường chuyên sâu đặc thù; địa phương quản lý các cơ sở giáo dục đại học còn lại là phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng.

Bộ GD-ĐT đăng trên fanpage bài viết 'Cảnh báo thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học' nhằm bác tin đồn về 'phương án sắp xếp lại đại học.

Khám phá thêm chủ đề

giáo dục đại học quản lý nhà nước bộ chủ quản dự thảo nghị quyết đột phá phát triển GD-ĐT
