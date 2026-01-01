Công an TP.HCM liên tiếp bắt pháo hoa, thuốc lá lậu

Ngày 1.1, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Thiện (32 tuổi), Trần Hoài Thương (33 tuổi) và Đào Ngọc Dương (42 tuổi) về tội buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Công an TP.HCM liên tiếp bắt pháo hoa lậu ẢNH: CACC

Theo đó, lúc 6 giờ 45 ngày 17.12.2025, tại quốc lộ 13 (ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố, tỉnh Bình Dương cũ), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) phối hợp công an địa phương phát hiện ô tô màu xanh, biển số 51K-092.70 có biểu hiện nghi vấn vi phạm nên dừng kiểm tra.

Qua đó, tổ công tác phát hiện Thiện vận chuyển 9 bao tải chứa gần 253 kg pháo hoa nổ các loại, đều là hàng cấm.

Mở rộng điều tra, PC03 - Công an TP.HCM xác định Thiện cùng Thương góp tiền mua số pháo hoa nổ từ 1 đối tượng chưa rõ thông tin. Nhóm này nhận pháo tại ngã ba Tân Thành (xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, Thiện và Thương đã thuê Dương canh đường cho xe chở pháo đi từ xã Tân Tiến về nhà Thương tại TP.HCM với tiền công 3 triệu đồng/ngày.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nói trên về cùng tội danh buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 12.12.2025, trước một siêu thị ở phường Lái Thiêu, PC03 Công an TP.HCM cũng bắt giữ Nguyễn Anh Kiệt (26 tuổi) khi người này đang bán 17 giàn pháo nổ, giá 900.000 đồng/giàn. Khám xét nơi ở của Kiệt, công an thu thêm 2,63 kg pháo hoa nổ không rõ nguồn gốc.

Trong thời gian qua, PC03 Công an TP.HCM đã phát hiện 17 vụ mua bán pháo hoa lậu, khởi tố 13 vụ với 27 bị can, thu giữ khoảng 772 kg pháo các loại.

Bên cạnh đó, công an phát hiện 11 vụ buôn lậu thuốc lá, khởi tố 21 bị can, thu giữ gần 55.000 gói thuốc lá nhập lậu, giá trị hơn 2 tỉ đồng.