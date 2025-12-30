Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đột kích lò giết mổ chó, phát hiện vụ tàng trữ hàng cấm

Huy Đạt
Huy Đạt
30/12/2025 18:02 GMT+7

Công an P.Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) đột kích một cơ sở giết mổ chó, phát hiện 29 con chó không rõ nguồn gốc và đặc biệt còn xác định chủ nhà đang tàng trữ hàng cấm.

Chiều nay 30.12, Công an P.Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ chó không rõ nguồn gốc trên địa bàn, đồng thời bắt quả tang chủ cơ sở tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Tổ phòng, chống tội phạm Công an P.Điện Bàn phát hiện cơ sở giết mổ do Trần Văn Quốc (57 tuổi, trú khối phố Đông Khương 1, P.Điện Bàn) làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Lực lượng trinh sát đã theo dõi, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Khoảng 1 giờ 20 phút sáng nay 30.12, Công an P.Điện Bàn kiểm tra đột xuất cơ sở này, phát hiện Trần Văn Khánh (36 tuổi, con ruột ông Quốc), Võ Công Hà (32 tuổi, trú P.Điện Bàn) và Nguyễn Phúc (38 tuổi, trú xã An Thắng, TP. Đà Nẵng) đang giết mổ chó. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã giết mổ 29 con chó, không rõ nguồn gốc, tổng khối lượng thành phẩm 321,5 kg. Tổ công tác đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an P.Điện Bàn phát hiện tại phòng thờ ở tầng 2 ngôi nhà của ông Trần Văn Quốc đang tàng trữ hàng cấm là 6 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng khoảng 10,4 kg.

Công an P.Điện Bàn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Quốc về hành vi "tàng trữ hàng cấm" theo Điều 191 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

