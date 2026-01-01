Ngày 1.1, thông tin từ Công an phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), đơn vị phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý 7 đối tượng gây mất an ninh, trật tự công cộng quanh khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng này đều là thiếu niên, độ tuổi từ 14 - 16.

Nhóm thiếu niên chạy nhiều xe máy đến, ném vỏ chai thủy tinh vào quán ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 30.12.2025, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an phường Chợ Lớn phát hiện một số trang mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều người chạy xe máy đến một quán cóc rồi ném nhiều vỏ chai thủy tinh vào trong. Vụ việc khiến người dân khu vực khiếp sợ, có người dùng ghế nhựa che chắn tránh bị vạ lây.

Cơ quan chức năng đánh giá đoạn clip nhận được nhiều quan tâm, bình luận của đông đảo người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chợ Lớn khẩn trương xác minh, làm rõ. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào 0 giờ 30 phút ngày 30.12.2025 tại giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục (bên hông của Bệnh viện Chợ Rẫy).

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, Công an phường Chợ Lớn phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Với tinh thần quyết liệt, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, trong cùng ngày 30.12.2025, lực lượng công an đã đưa 7 đối tượng về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, tất cả đều thừa nhận hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Công an TP.HCM xử lý 7 thiếu niên gây rối quanh Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: CACC

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

Qua vụ việc, Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần bảo đảm tính chính xác, tránh gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị lực lượng công an kiên quyết phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.