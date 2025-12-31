Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc trên trang Bong88.com, khởi tố 24 người

Tối 31.12, đại diện Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng trên trang Bong88.com ẢNH: CACC

Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Đây là nhóm người liên quan hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng Bong88.com.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet với quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (53 tuổi, ở TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tiến đã nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super Master” từ đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài. Sau đó, Tiến chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent” và “Member” để giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc trực tiếp tham gia cá cược trên trang Bong88.com. Quá trình tổ chức đánh bạc, các đối tượng tự nâng chênh lệch, hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính từ hoạt động cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ trên 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ giữa tháng 11.2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 80 tỉ đồng. Trong số 24 đối tượng liên quan, có nhiều đối tượng vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.

Hiện

tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc tài khoản cấp trên, dòng tiền giao dịch nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.