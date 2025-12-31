Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc trên trang Bong88.com, khởi tố 24 người

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
31/12/2025 22:10 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng trên trang Bong88.com, qua đó khởi tố 24 người.

Tối 31.12, đại diện Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc trên trang Bong88.com, khởi tố 24 người- Ảnh 1.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc trên trang Bong88.com, khởi tố 24 người- Ảnh 2.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng trên trang Bong88.com

ẢNH: CACC

Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Đây là nhóm người liên quan hoạt động cá cược bóng đá trái phép thông qua trang mạng Bong88.com.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên mạng internet với quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (53 tuổi, ở TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tiến đã nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super Master” từ đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài. Sau đó, Tiến chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent” và “Member” để giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc trực tiếp tham gia cá cược trên trang Bong88.com. Quá trình tổ chức đánh bạc, các đối tượng tự nâng chênh lệch, hưởng hoa hồng, thu lợi bất chính từ hoạt động cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ trên 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, chỉ tính từ giữa tháng 11.2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 80 tỉ đồng. Trong số 24 đối tượng liên quan, có nhiều đối tượng vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.

 Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc tài khoản cấp trên, dòng tiền giao dịch nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu sữa whey protein quy mô lớn

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu sữa whey protein quy mô lớn

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc Cá cược bóng đá TP.HCM công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận