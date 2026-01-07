Bắt quả tang 2 người vận chuyển 357 kg pháo lậu từ Campuchia qua Việt Nam

Tối 7.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp các đơn vị chức năng, bắt quả tang 2 người vận chuyển pháo lậu từ Campuchia qua Việt Nam bằng đường sông.

Hai nghi phạm Chanh Hoài và Tống Thanh Tùng cùng tang vật ẢNH: THÀNH SỰ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định Tống Thanh Tùng (50 tuổi, trú xã Ia O, tỉnh Gia Lai) là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ trái phép từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam.

Nhận định đây là đường dây hoạt động tinh vi, lợi dụng địa hình sông ngòi khu vực biên giới để vận chuyển hàng cấm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Ia Tơi (Quảng Ngãi) và Công an xã Ia O (Gia Lai), tổ chức mật phục tại khu vực sông Sa Thầy, đoạn qua thôn 8, xã Ia Tơi, giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Tống Thanh Tùng điều khiển thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển từ khu vực cầu Trường Thành theo hướng sông Sê San về địa phận xã Ia Tơi. Khi đến khu vực ven sông, Tùng cùng các đối tượng đi cùng cho thuyền dừng lại, bốc dỡ nhiều bao tải lên bờ để giao cho đồng bọn vận chuyển tiếp. Lúc này, lực lượng công an bắt quả tang Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài (35 tuổi, trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai), thu giữ 210 hộp pháo hoa nổ.

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: THÀNH SỰ

Tại cơ quan công an, Tống Thanh Tùng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có tổng khối lượng khoảng 357 kg, vận chuyển từ Campuchia qua Việt Nam để bán lại kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Thanh Tùng và Chanh Hoài để tiếp tục điều tra vụ pháo lậu nói trên.