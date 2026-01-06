Kiểm tra tàu cá nước ngoài mắc cạn ở Quảng Ngãi: Không phát hiện ngư cụ

Sáng 6.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận, kiểm tra tàu cá nước ngoài nghi mang quốc tịch Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Tàu cá vỏ thép của nước ngoài mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất, thuộc xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện người trên tàu.

Phương tiện là tàu cá vỏ thép, trên thân có chữ Trung Quốc và số hiệu 08888; thân tàu sơn màu xanh dương, cabin màu trắng. Tàu dài hơn 46 m, rộng gần 9 m. Nhiều bộ phận của tàu đã bị rỉ sét, hư hỏng, toàn bộ hệ thống máy móc không còn hoạt động.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi giám sát tàu cá vỏ thép của nước ngoài mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất

Bên trong tàu vẫn còn nguyên kết cấu, có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện khoảng 5 - 7 ngày; không phát hiện ngư cụ hay hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu trên tàu để phục vụ công tác xác minh, làm rõ lai lịch phương tiện.

Tại khoang máy, ghi nhận dấu hiệu chập cháy; trong khi đó, các két nhiên liệu vẫn còn dầu DO, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu.

Đáng chú ý, vị trí tàu mắc cạn chỉ cách khu vực đường ống dẫn dầu và kho xăng dầu ở cảng Dung Quất khoảng 200 m, có thể ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và an toàn khu vực cảng.

Tàu mắc cạn chỉ cách khu vực đường ống dẫn dầu và kho xăng dầu ở cảng Dung Quất khoảng 200 m ẢNH: CẨM ÁI

Trước tình hình trên, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã kiến nghị các lực lượng chuyên môn phối hợp rà phá chất cháy nổ, xác định lượng nhiên liệu còn lại để bảo đảm an toàn; đồng thời thông báo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi để trao đổi với phía Trung Quốc theo quy định.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức bảo vệ hiện trường, giám sát chặt chẽ và làm rõ các vấn đề liên quan đến con tàu.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 4.1.2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển xã Vạn Tường, (Quảng Ngãi) lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện một tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ và mắc cạn.

Qua quan sát ban đầu, tàu có trọng tải khoảng 300 tấn, thân sơn màu xanh dương, cabin màu trắng, các cửa đều đóng kín, không bật đèn và không có người trên tàu.

Tuy nhiên, do thời tiết trên biển diễn biến xấu, sóng cao khoảng 3 m, gió mạnh cấp 5 - 6, nên thời điểm đó các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra bên trong phương tiện.