Quảng Ngãi hỗ trợ 20 tỉ đồng cho các chủ tàu cá chuyển đổi nghề

Sáng 30.12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021 – 2026 sáng 30.12 ẢNH: P.A

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản. Giải bản có nghĩa là chủ tàu cá sau khi được hỗ trợ thì không được đóng mới, mua, nhận, tặng, cho thuê tàu cá khác.

Đây được xem là chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo nghị quyết, chủ tàu cá thực hiện giải bản sẽ được hỗ trợ một lần bằng 40% giá trị tàu cá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm thẩm định, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa quy định.

Cụ thể, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12 m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12 m đến dưới 15 m được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15 m đến dưới 20 m được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/tàu; tàu cá có chiều dài từ 20 m trở lên được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/tàu.

Cùng chính sách hỗ trợ giải bản, tỉnh Quảng Ngãi còn dành kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân: Mỗi chủ tàu cá tham gia học nghề chuyển đổi được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, chủ tàu cá và các thành viên sống phụ thuộc trong hộ gia đình, không nằm trong độ tuổi lao động, còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt tương đương 30 kg gạo/người/tháng, tính theo giá gạo bình quân tại thời điểm hỗ trợ của địa phương và thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 tháng.

Tàu thuyền Quảng Ngãi neo đậu tại cảng cá và khu neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) ẢNH: P.A

Quảng Ngãi dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 20,1 tỉ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, hỗ trợ cho khoảng 130 tàu cá. Trong đó, hỗ trợ giải bản tàu cá khoảng 17,5 tỉ đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho chủ tàu và các hộ gia đình khoảng 2,6 tỉ đồng.

Theo nghị quyết, việc tổ chức chi trả các khoản hỗ trợ sẽ do UBND các xã, phường, đặc khu nơi có tàu cá thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chính sách này giúp giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ, ổn định đời sống ngư dân, đồng thời góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu trong thời gian tới.