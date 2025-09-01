Máy bay chở Chủ tịch Ủy ban châu Âu bất ngờ bị gây nhiễu định vị

Bà von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo ở Lithuania hôm 1.9 Ảnh: AP

Phát ngôn viên Arianna Podesta của Ủy ban châu Âu ngày 1.9 cho hay một máy bay chở chủ tịch ủy ban này là bà Ursula von der Leyen vừa bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trên không phận Bulgaria, nghi do tác động của phía Nga.

Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Plovdiv ở Bulgaria và bà von der Leyen sẽ tiếp tục chuyến công du theo kế hoạch tới các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) giáp biên giới với Nga và Belarus, theo hãng AP đưa tin.

"Chúng tôi thực sự có thể xác nhận đã xảy ra tình trạng gây nhiễu GPS. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng Bulgaria rằng họ nghi ngờ nguyên nhân là do sự can thiệp rõ ràng từ Nga", theo bà Podesta.

Sự việc xảy ra khi bà von der Leyen, một người chỉ trích mạnh mẽ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đang công du 4 ngày đến các nước thành viên EU.

"Thực tế, sự cố này nhấn mạnh thêm tính cấp bách của nhiệm vụ mà Chủ tịch đang thực hiện tại các quốc gia thành viên tuyến đầu", bà Podesta nói và cho biết bà von der Leyen đã "tận mắt chứng kiến những thách thức hằng ngày từ các mối đe dọa xuất phát từ Nga và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".

"Và tất nhiên, EU sẽ tiếp tục đầu tư vào chi tiêu quốc phòng và tăng cường mức độ sẵn sàng của châu Âu nhiều hơn nữa sau sự cố này", theo bà Podesta.

Bulgaria ra tuyên bố cho biết rằng tín hiệu vệ tinh được sử dụng cho hệ thống định vị GPS của máy bay đã bị gián đoạn. "Khi máy bay tiếp cận sân bay Plovdiv, tín hiệu GPS đã bị mất", theo phía Bulgaria.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times hôm 31.8, bà von der Leyen cho biết châu Âu đang xây dựng "kế hoạch khá chi tiết" về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, trong cam kết bảo đảm an ninh hậu xung đột với sự hậu thuẫn từ năng lực của Mỹ.

Kế hoạch triển khai có thể bao gồm hàng chục ngàn binh sĩ do châu Âu dẫn đầu, được Mỹ hỗ trợ về hệ thống chỉ huy, kiểm soát cùng các phương tiện tình báo và giám sát. Thỏa thuận này đã được thống nhất tại cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu hồi tháng trước.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và bà von der Leyen dự kiến tập trung tại Paris vào ngày 4.9 tới theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tiếp tục các cuộc thảo luận cấp cao về vấn đề Ukraine, theo các nguồn tin ngoại giao.