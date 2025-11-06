Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
06/11/2025 17:30 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm.

Chiều 6.11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quan điểm của Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần. Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi viphạm IUU - Ảnh 1.

Tàu cá Việt Nam

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

"Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm", bà Hằng khẳng định.

Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành "Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam". 

Các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam đã, đang và sẽ thường xuyên quản lý, tuyên truyền, giáo dục và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng các vùng biển của các nước được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 và các công ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc là thành viên.

"Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU, thúc đẩy quản lý nghề cá hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế", bà Hằng cho biết.

Tin liên quan

Cà Mau sắp xét xử lưu động 2 vụ án IUU tại cửa biển Sông Đốc

Cà Mau sắp xét xử lưu động 2 vụ án IUU tại cửa biển Sông Đốc

Hai vụ án liên quan hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại xã Sông Đốc (Cà Mau) trong tháng 11 tới đây.

Lâm Đồng siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Khám phá thêm chủ đề

IUU Người phát ngôn bộ ngoại giao bà Phạm Thu Hằng hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận