Tàu vỏ sắt 300 tấn nghi của nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Trưa nay 4.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) báo cáo vụ việc một tàu vỏ sắt nghi của nước ngoài trôi dạt tự do, mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu vỏ sắt có trọng tải khoảng 300 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi ẢNH: Đ.M

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng nay 4.1, trong lúc tuần tra kiểm soát dọc bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện một tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ và mắc cạn.

Qua quan sát ban đầu, con tàu có vỏ bằng sắt, trên thân tàu có chữ Trung Quốc, trọng tải khoảng 300 tấn.

Tàu có thân sơn màu xanh dương, cabin màu trắng, các cửa tàu đều đóng kín, không bật đèn; không phát hiện người bên trên tàu, cũng như không ghi nhận dấu hiệu hoạt động của các thiết bị, máy móc trên tàu. Khu vực xung quanh hiện trường không xuất hiện vết dầu loang.

Lực lượng biên phòng quan sát tàu từ trên bờ ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Ngay sau khi phát hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời triển khai bảo vệ hiện trường, giám sát vị trí tàu trôi dạt, mắc cạn. Các phương án tiếp cận, kiểm tra phương tiện cũng đang được xây dựng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do thời tiết tại khu vực biển nơi tàu mắc cạn đang diễn biến xấu, sóng cao khoảng 3 m, gió mạnh cấp 5 - 6 nên hiện các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra bên trong tàu.