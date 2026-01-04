Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tàu vỏ sắt 300 tấn nghi của nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
04/01/2026 14:02 GMT+7

Trong quá trình tuần tra dọc bờ biển xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện một tàu vỏ sắt có chữ nước ngoài trôi dạt, mắc cạn tại khu vực cảng này.

Trưa nay 4.1, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) báo cáo vụ việc một tàu vỏ sắt nghi của nước ngoài trôi dạt tự do, mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu vỏ sắt 300 tấn nghi của nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Tàu vỏ sắt có trọng tải khoảng 300 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

ẢNH: Đ.M

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng nay 4.1, trong lúc tuần tra kiểm soát dọc bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện một tàu vỏ sắt trôi dạt vào bờ và mắc cạn.

Qua quan sát ban đầu, con tàu có vỏ bằng sắt, trên thân tàu có chữ Trung Quốc, trọng tải khoảng 300 tấn. 

Tàu có thân sơn màu xanh dương, cabin màu trắng, các cửa tàu đều đóng kín, không bật đèn; không phát hiện người bên trên tàu, cũng như không ghi nhận dấu hiệu hoạt động của các thiết bị, máy móc trên tàu. Khu vực xung quanh hiện trường không xuất hiện vết dầu loang.

Tàu vỏ sắt 300 tấn nghi của nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng quan sát tàu từ trên bờ

ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Ngay sau khi phát hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời triển khai bảo vệ hiện trường, giám sát vị trí tàu trôi dạt, mắc cạn. Các phương án tiếp cận, kiểm tra phương tiện cũng đang được xây dựng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, do thời tiết tại khu vực biển nơi tàu mắc cạn đang diễn biến xấu, sóng cao khoảng 3 m, gió mạnh cấp 5 - 6 nên hiện các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra bên trong tàu.

Tin liên quan

Quảng Nam: Tàu nước ngoài không người lái trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm

Quảng Nam: Tàu nước ngoài không người lái trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm

Một con tàu vỏ sắt mang số hiệu nước ngoài, không người lái, vừa trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam).

Khám phá thêm chủ đề

tàu vỏ sắt mắc cạn Quảng Ngãi tàu mắc cạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận