Thời sự

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi

Đức Nhật
30/12/2025 18:53 GMT+7

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi.

Chiều 30.12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

ẢNH: QUANG NHẬT

Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng các ông Huỳnh Quốc Huy, Thái Thanh Bình được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Quốc Huy điều động, chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

ẢNH: QUANG NHẬT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Quốc Huy bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

