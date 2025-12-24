Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Kỷ luật hiệu trưởng nhậu trong giờ làm việc và thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Nam Long
24/12/2025 13:04 GMT+7

Hiệu trưởng một trường THCS bị kỷ luật vì nhậu trong giờ làm việc và có lời nói thiếu chuẩn mực đối với các giáo viên nữ trên mạng xã hội.

Ngày 24.12, ông Nguyễn Phú Quốc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành (Vĩnh Long), cho biết xã vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Võ Thành Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ.

Trường THCS Trương Văn Chỉ, nơi ông Võ Thành Tú làm Hiệu trưởng

Theo đó, ông Tú bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17.6.2021 của Bộ TT-TT; vi phạm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 6.9.2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời hạn thi hành kỷ luật đối với ông Tú là 12 tháng, tính từ ngày 12.12.2025.

Ông Quốc cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng vừa họp thống nhất thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Võ Thành Tú bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, UBND xã Hiếu Thành tiếp nhận phản ánh của giáo viên Trường THCS Trương Văn Chỉ về việc ông Tú có nhiều vi phạm trong hoạt động lãnh đạo điều hành và tư cách, đạo đức.

Qua xác minh, tổ công tác xác định, việc thực hiện đánh giá viên chức năm học 2024 - 2025 của trường chưa đảm bảo quy trình theo quy định; việc đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm mức "hoàn thành tốt nhiệm vụ" đối với ông Tú và 1 giáo viên khác là chưa phù hợp. Người đứng đầu cần kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Việc ông Tú sử dụng từ ngữ giao tiếp trên mạng xã hội là thiếu chuẩn mực nên đã vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học và quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội theo quy định. Việc ông Tú có uống rượu bia, sau đó chủ trì cuộc họp Hội đồng sư phạm là sai, đã vi phạm Chỉ thị số 11-CT/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Nội quy của Trường THCS Trương Văn Chỉ.

Khám phá thêm chủ đề

kỷ luật Hiệu trưởng trường THCS Trương Văn Chỉ Vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội uống rượu bia trong giờ làm việc Khiển trách
