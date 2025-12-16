Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng

Tuyến Phan
Tuyến Phan
16/12/2025 19:02 GMT+7

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (cũ) cùng bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 16.12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 70, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Tấn Dũng - Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 70

ẢNH: UBKTTW

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (cũ); và ông Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (cũ).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Dũng và ông Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (cũ), đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng đó là vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 cá nhân nêu trên.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng một trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

