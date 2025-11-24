Đã thi hành kỷ luật 228 đảng viên trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáng 24.11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dành 1 phút mặc niệm đồng bào tử vong do mưa lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. ẢNH: TTXVN

Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Theo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII tại hội nghị, trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và hơn 1,284 triệu đảng viên, có 289.101 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Trong đó: Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1.947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 8.766 tổ chức đảng và 30.107 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; phải xem xét, thi hành kỷ luật 1.156 tổ chức đảng và 13.847 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 827 tổ chức đảng, 12.371 đảng viên.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII ẢNH: TTXVN

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra tài chính đảng đối với 20.785 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh.

Về kiểm tra, kiểm soát tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 1.624 tổ chức đảng và 73.135 đảng viên, có 13.302 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 228 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 679 tổ chức đảng và 24.265 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 398 tổ chức đảng và 23.662 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 281 tổ chức đảng và 628 đảng viên.