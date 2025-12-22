Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo

Dương Lan
Dương Lan
22/12/2025 05:15 GMT+7

Từ số tiền dành dụm sau nhiều năm đi làm, cô gái trẻ quyết định sửa sang lại căn nhà cũ của ba mẹ như một món quà báo hiếu. Ngôi nhà được 'lột xác' khang trang, ấm cúng không chỉ khiến gia đình hạnh phúc mà còn nhận về nhiều lời khen ngợi khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà trước khi sửa chữa đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Khi ba mẹ ngày càng lớn tuổi, cô gái quyết định dành dụm tiền cải tạo ngôi nhà để không gian sống khang trang, sạch sẽ hơn.

Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo - Ảnh 1.

Căn nhà “lột xác” sau khi sửa chữa

ẢNH: NVCC

"Khoác áo mới" cho ngôi nhà

Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Cao Anh Nhi (27 tuổi, ở xã Di Linh, Lâm Đồng). Chị Nhi cho biết căn nhà được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình sinh hoạt rất bất tiện vì tường nhà thường xuyên bị thấm nước, không có trần la phông nên nóng bức vào mùa hè. Chị từng nghĩ đến việc xây nhà mới nhưng do điều kiện tài chính không cho phép nên quyết định tìm hiểu cải tạo căn nhà cũ.

Là con đầu trong gia đình có 3 chị em, sau giai đoạn Covid-19, chị Nhi gặp khó khăn trong công việc, cùng áp lực chi phí sinh hoạt tại TP.HCM nên chọn về quê sống cùng ba mẹ. Ý định sửa nhà cho ba mẹ cũng từ đó trở nên rõ ràng hơn. Chị gom toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng để bắt tay vào việc sửa chữa.

Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo - Ảnh 2.

Bà Hường hạnh phúc khi có cô con gái hiếu thảo

ẢNH: NVCC

"Khi mình nói về quê và sửa lại nhà, ba mẹ không đồng ý vì sợ con tốn kém. Mình phải thuyết phục rằng bản thân cũng gần đến tuổi lập gia đình, cần có căn nhà khang trang, đàng hoàng hơn thì ba mẹ mới gật đầu", chị Nhi chia sẻ.

Trong quá trình thi công, do không có bản vẽ chi tiết nên ba mẹ chị khó hình dung diện mạo ngôi nhà sau cải tạo. Sự khác biệt thế hệ khiến quan điểm, gu thẩm mỹ đôi lúc không đồng nhất. Ba mẹ lo lắng, khuyên chị giữ lại gian bếp cũ để tiết kiệm chi phí và tránh ảnh hưởng phong thủy. Tuy nhiên, chị Nhi quyết định tháo dỡ toàn bộ để xây mới.

Căn nhà rộng khoảng 80 m² được sơn lại toàn bộ, đóng trần la phông, lát sàn mới. Chị đập bỏ một phòng ngủ để tạo không gian rộng rãi hơn, ốp Nano khu vực tầng trệt để trang trí, thay mái hiên, lắp đặt thiết bị vệ sinh mới…

Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo - Ảnh 3.

Dân mạng dành nhiều lời khen cho ngôi nhà sau cải tạo

ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thiện, căn nhà khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo mới. Tông màu trắng chủ đạo mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, phù hợp thói quen sinh hoạt của ba mẹ và tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên.

Hạnh phúc vì có con hiếu thảo

Ban đầu, chị Nhi dự tính chi khoảng 100 triệu đồng để sửa nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chi phí phát sinh thêm 50 triệu đồng. Trong số này, mẹ chị hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại chị tự bỏ thêm.

"Trong hơn 3 năm làm việc ở TP.HCM, mình cố gắng tiết kiệm, không dám chi tiêu phung phí để dành vốn kinh doanh. Cuối cùng, mình quyết định dùng số tiền đó sửa nhà cho ba mẹ. Mình thấy nhẹ lòng và hạnh phúc vì có thể làm được điều ý nghĩa cho đấng sinh thành", chị Nhi bộc bạch.

Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo - Ảnh 4.

Chị Nhi sửa chữa nhà với chi phí hợp lý

ẢNH: NVCC

Cả gia đình cùng chung tay mỗi người một việc để tiết kiệm chi phí nhân công. Ba chị vốn là thợ xây nên trực tiếp phụ trách nhiều hạng mục quan trọng, từ đập dỡ đến xây dựng. Các anh em trong nhà hỗ trợ trang trí, sắp xếp nội thất, gia đình chỉ thuê thêm một thợ phụ.

"Mẹ mình ít nói lời động viên nhưng thể hiện tình cảm bằng cách lo cơm nước cho mọi người, tranh thủ phụ việc trong khả năng. Quá trình sửa nhà trở thành một kỷ niệm ấm áp, gắn kết các thành viên. Ba mẹ mình vất vả từ nhỏ để nuôi các con ăn học, không dám mua sắm cho bản thân nên mình rất thương và trân quý", chị Nhi nói.

Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo - Ảnh 5.

Mẹ chị Nhi - bà Nguyễn Thị Hường (52 tuổi) cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi nhìn ngôi nhà khang trang do con gái sửa chữa. Với bà, chị Nhi là người con hiếu thảo, biết quan tâm, chăm lo cho ba mẹ và luôn thoải mái khi tâm sự, sẻ chia. "Tôi chỉ mong con gái sống tử tế, có ý chí vươn lên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống", bà Hường chia sẻ. 

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học

Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu học

Ngôi nhà mới ở vùng quê Vĩnh Long là món quà đặc biệt dành cho Minh Châu để em vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức. Câu chuyện về nghị lực và lòng hiếu thảo của cô gái nhỏ khiến cư dân mạng xúc động, gửi lời chúc mừng ấm áp.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Mâm cơm Việt 'chuẩn mẹ nấu' tại Đức

Lan tỏa trên mạng xã hội: Niềm vui của người mẹ suy thận

Khám phá thêm chủ đề

hiếu thảo sửa nhà tiết kiệm chi phí con gái sửa nhà lan tỏa trên mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận