Lan tỏa trên mạng xã hội: Món quà đặc biệt của cô con gái hiếu thảo

Theo những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà trước khi sửa chữa đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Khi ba mẹ ngày càng lớn tuổi, cô gái quyết định dành dụm tiền cải tạo ngôi nhà để không gian sống khang trang, sạch sẽ hơn.

Căn nhà “lột xác” sau khi sửa chữa ẢNH: NVCC

"Khoác áo mới" cho ngôi nhà

Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Cao Anh Nhi (27 tuổi, ở xã Di Linh, Lâm Đồng). Chị Nhi cho biết căn nhà được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình sinh hoạt rất bất tiện vì tường nhà thường xuyên bị thấm nước, không có trần la phông nên nóng bức vào mùa hè. Chị từng nghĩ đến việc xây nhà mới nhưng do điều kiện tài chính không cho phép nên quyết định tìm hiểu cải tạo căn nhà cũ.

Là con đầu trong gia đình có 3 chị em, sau giai đoạn Covid-19, chị Nhi gặp khó khăn trong công việc, cùng áp lực chi phí sinh hoạt tại TP.HCM nên chọn về quê sống cùng ba mẹ. Ý định sửa nhà cho ba mẹ cũng từ đó trở nên rõ ràng hơn. Chị gom toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng để bắt tay vào việc sửa chữa.

Bà Hường hạnh phúc khi có cô con gái hiếu thảo ẢNH: NVCC

"Khi mình nói về quê và sửa lại nhà, ba mẹ không đồng ý vì sợ con tốn kém. Mình phải thuyết phục rằng bản thân cũng gần đến tuổi lập gia đình, cần có căn nhà khang trang, đàng hoàng hơn thì ba mẹ mới gật đầu", chị Nhi chia sẻ.

Trong quá trình thi công, do không có bản vẽ chi tiết nên ba mẹ chị khó hình dung diện mạo ngôi nhà sau cải tạo. Sự khác biệt thế hệ khiến quan điểm, gu thẩm mỹ đôi lúc không đồng nhất. Ba mẹ lo lắng, khuyên chị giữ lại gian bếp cũ để tiết kiệm chi phí và tránh ảnh hưởng phong thủy. Tuy nhiên, chị Nhi quyết định tháo dỡ toàn bộ để xây mới.

Căn nhà rộng khoảng 80 m² được sơn lại toàn bộ, đóng trần la phông, lát sàn mới. Chị đập bỏ một phòng ngủ để tạo không gian rộng rãi hơn, ốp Nano khu vực tầng trệt để trang trí, thay mái hiên, lắp đặt thiết bị vệ sinh mới…

Dân mạng dành nhiều lời khen cho ngôi nhà sau cải tạo ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn thiện, căn nhà khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo mới. Tông màu trắng chủ đạo mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, phù hợp thói quen sinh hoạt của ba mẹ và tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên.

Hạnh phúc vì có con hiếu thảo

Ban đầu, chị Nhi dự tính chi khoảng 100 triệu đồng để sửa nhà. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chi phí phát sinh thêm 50 triệu đồng. Trong số này, mẹ chị hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại chị tự bỏ thêm.

"Trong hơn 3 năm làm việc ở TP.HCM, mình cố gắng tiết kiệm, không dám chi tiêu phung phí để dành vốn kinh doanh. Cuối cùng, mình quyết định dùng số tiền đó sửa nhà cho ba mẹ. Mình thấy nhẹ lòng và hạnh phúc vì có thể làm được điều ý nghĩa cho đấng sinh thành", chị Nhi bộc bạch.

Chị Nhi sửa chữa nhà với chi phí hợp lý ẢNH: NVCC

Cả gia đình cùng chung tay mỗi người một việc để tiết kiệm chi phí nhân công. Ba chị vốn là thợ xây nên trực tiếp phụ trách nhiều hạng mục quan trọng, từ đập dỡ đến xây dựng. Các anh em trong nhà hỗ trợ trang trí, sắp xếp nội thất, gia đình chỉ thuê thêm một thợ phụ.

"Mẹ mình ít nói lời động viên nhưng thể hiện tình cảm bằng cách lo cơm nước cho mọi người, tranh thủ phụ việc trong khả năng. Quá trình sửa nhà trở thành một kỷ niệm ấm áp, gắn kết các thành viên. Ba mẹ mình vất vả từ nhỏ để nuôi các con ăn học, không dám mua sắm cho bản thân nên mình rất thương và trân quý", chị Nhi nói.

Mẹ chị Nhi - bà Nguyễn Thị Hường (52 tuổi) cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi nhìn ngôi nhà khang trang do con gái sửa chữa. Với bà, chị Nhi là người con hiếu thảo, biết quan tâm, chăm lo cho ba mẹ và luôn thoải mái khi tâm sự, sẻ chia. "Tôi chỉ mong con gái sống tử tế, có ý chí vươn lên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống", bà Hường chia sẻ.