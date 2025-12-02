Đừng để lòng hiếu thảo bị phai nhạt

Năm 2025 đánh dấu 30 năm phong trào "Người con hiếu thảo" do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức. 30 năm qua, phong trào "Người con hiếu thảo" được tổ chức và nhân rộng bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, góp sức cùng với gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục và hình thành nhân cách sống đẹp, lòng hiếu thảo của mỗi người trong cộng đồng.

Một hoạt cảnh tái hiện về những gương Người con hiếu thảo tại chương trình tuyên dương năm nay ẢNH: CTV

Hướng đến kỷ niệm 30 năm của phong trào, nhiều hoạt động đã được tổ chức; trong đó có Chương trình tuyên dương gương "Người con hiếu thảo" năm 2025, tọa đàm "Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thông qua phong trào Người con hiếu thảo" được tổ chức vào ngày 31.11.

Tham luận tại tọa đàm, anh Nguyễn Lê Phi Long, Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Hưng, Gương tuyên dương Người con hiếu thảo năm 2023, cho biết trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ, thanh thiếu niên ngày nay có nhiều cơ hội để tiếp cận kiến thức mới, môi trường mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít thách thức: thời gian dành cho gia đình thu hẹp, mạng xã hội và lối sống hiện đại chi phối phần lớn thói quen của giới trẻ. Điều đó khiến lòng hiếu thảo, vốn là cốt lõi của văn hóa Việt Nam, đứng trước nguy cơ bị phai nhạt dần nếu không có sự quan tâm đúng mức.

Anh Long tâm niệm: "Lòng hiếu thảo không đến từ những điều lớn lao; nó được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ: một lời hỏi thăm, một bữa cơm cùng gia đình, hay một sự quan tâm chân thành dành cho cha mẹ mỗi ngày. Đó là những điều bình dị nhưng có sức mạnh xây dựng nên nền tảng đạo đức của mỗi con người".

Năm nay, chương trình đã chọn và tuyên dương 184 gương "Người con hiếu thảo" tiêu biểu ẢNH: C.T.V

Qua quá trình tham gia phong trào và quan sát thực tiễn địa phương, anh Long nhận thấy lòng hiếu thảo đang được khơi dậy mạnh mẽ trong nhiều gia đình trẻ. Tuy vậy, vẫn còn những bạn trẻ chưa thật sự quan tâm đến gia đình, thiếu thời gian chia sẻ với cha mẹ, hoặc chịu ảnh hưởng quá lớn từ môi trường mạng. Từ đó, anh Long đề xuất cần tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho thanh thiếu niên như thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ người cao tuổi, các diễn đàn chia sẻ câu chuyện thật về đạo hiếu. Những trải nghiệm trực tiếp giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của gia đình và sự biết ơn…

Anh Long cũng như nhiều bạn trẻ được tuyên dương "Người con hiếu thảo" đều cho rằng phong trào suốt 30 năm qua đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục nhân cách thanh thiếu niên, nhắc nhở thế hệ trẻ nhìn lại giá trị cội nguồn và tình thân gia đình.

Năm nay, chương trình đã chọn ra 184 gương "Người con hiếu thảo" tiêu biểu; cùng với đó các cơ sở đã động viên kịp thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gương hiếu thảo có hoàn cảnh gia đình khó khăn để giúp họ có điều kiện cải thiện cuộc sống gia đình. Các gương được bình chọn không những hiếu thảo với ông bà, cha mẹ mà còn giúp đỡ bà con lối xóm, đồng thời có cả dâu thảo, rể hiền, thanh niên sống đẹp tại các địa bàn dân cư, tổ dân phố, nhân dân…